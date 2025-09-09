СТИГЛА РОДА! МИЛИЦА МАНДИЋ НА СВЕТ ДОНЕЛА ДЕВОЈЧИЦУ Супруг прослављене спортисткиње открио име које су дали ћеркици
09.09.2025. 13:35 13:40
Освајачица олимпијског злата из Лондона 2012. године и светска шампионка у теквондоу Милица Мандић постала је мајка.
Радосне вести поделио је супруг прослављене српске олимпијке, такође теквондиста Марко Ђурић.
Он је на Истаграму написао кратку поруку и тако поделио радосне вести:
-Јутрос је на свет стигла једна мала девојчића Ирина.
Подсећамо, пар већ има дечака.