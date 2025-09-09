broken clouds
29°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТИГЛА РОДА! МИЛИЦА МАНДИЋ НА СВЕТ ДОНЕЛА ДЕВОЈЧИЦУ Супруг прослављене спортисткиње открио име које су дали ћеркици

09.09.2025. 13:35 13:40
Пише:
Дневник
Извор:
sd.rs/dnevnik.rs
Коментари (0)
milica
Фото: Screenshot YT Kurir

Освајачица олимпијског злата из Лондона 2012. године и светска шампионка у теквондоу Милица Мандић постала је мајка.

Радосне вести поделио је супруг прослављене српске олимпијке, такође теквондиста Марко Ђурић.

Он је на Истаграму написао кратку поруку и тако поделио радосне вести:

-Јутрос је на свет стигла једна мала девојчића Ирина.

Подсећамо, пар већ има дечака. 
 

милица мандић порођај
Извор:
sd.rs/dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај