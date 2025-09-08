СВЕ СЕ ДОГОДИЛО ЗА НЕКОЛИКО СЕКУНДИ Копало се и рукама и лопатама како би се деца спасла из рупе која их је гутала као живо блато
Мало је фалило да се одмор на плажи у Јужној Калифорнији, уз уобичајену игру два дечака у песку, заврши трагично.
Сведоци су са страхом посматрали како одрасли копају рукама и лопатама, покушавајући да малишане извуку пре него што их снажни таласи потпуно затру. Инцидент се догодио на Њупорт плажи током августа, а снимак њиховог драматичног спасавања брзо је постао виралан.
У помоћ су притекли и спасиоци, а сви заједно су се борили са временом, док се ниво воде непрестано повећавао.
„Када песак постане мокар, постаје тежи. Деца су буквално била затрпана од струка наниже и нису могла да се ослободе“, објаснио је Марк Херман из Службе за спасавање.
После неколико напорних минута, оба дечака су безбедно извучена.
„Чак и плитке рупе могу у секунди да се обруше, а када стигну таласи, свака секунда је критична“, додао је Херман.
Стручне службе упозоравају да овакви инциденти нису ретки. Сув песак можда изгледа безопасно, али када га вода натопи, постаје тежак и нестабилан, а ситуација за децу може да постане изузетно опасна.