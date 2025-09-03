СВЕТ ЈЕ ПЛАКАО УЗ ОВАЈ СНИМАК После скоро деценије у коми, ватрогасац се пробудио и питао: „Где је моја породица?”
Породица ватрогасца Доналда Херберта из Бафала у Њујорку доживела је невероватан тренутак када се њихов најмилији пробудио након скоро десет година проведених у коми. Емотивни снимак буђења расплакао је милионе широм света.
Доналд Херберт имао је само 34 године када је 1995. године тешко повређен док је гасио пожар у једној кући. На њега се срушио кров и приклештио га, а колеге су га извукле у последњем тренутку.
Неколико минута без кисеоника било је довољно да младог оца четворо деце доведе у кому из које се чинило да никада неће изаћи.
Његова супруга Линда сведочила је како је молила мужа да се бори: „Не остављај ме, не остављај децу, требамо те“, испричала је у емисији 60 Minutes.
Године минималне свести и живот у дому
Доналд је наредних девет година провео у стању минималне свести. Његова породица није губила наду, иако су лекари говорили да треба да се опросте. Није могао да једе без сонде, изгубио је вид и није препознавао своје најближе. Његова деца су расла уз оца који је био физички присутан, али ментално одсутан.
Све се променило 30. априла 2005. године, када се Доналд изненада пробудио у старачком дому. Прво питање било је: „Где је моја породица?“ Његови синови и супруга у сузама су потрчали ка њему, а медицинска сестра је забележила емотивне тренутке камером.
Ватрогасац је тешко говорио и морао је да препознаје ближње по гласовима, али је био свестан. У сузама је питао: „Колико ме дуго није било?“ и био шокиран када је сазнао да је прошло скоро десет година, док је њему деловало као само неколико месеци.
Трагичан крај упркос чуду
Нажалост, упркос овом чудесном опоравку, Доналд Херберт преминуо је мање од годину дана касније, 21. фебруара 2006. године, након нове повреде мозга и упале плућа. Ипак, тренутак његовог буђења остао је уписан као једно од најемотивнијих сведочења људске упорности и наде.