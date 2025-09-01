ТРГОВАЦ ДИЈАМАНТИМА НАПРАВИО ДУГОВЕ ОД 170 МИЛИОНА ФУНТИ ПА НЕСТАО Подужа листа оних којима дугује, али мало њих трага за њим, ево и зашто
ЛОНДОН: Британски дилер дијамантима Ваши Домингез извршио је низ превара и оставио за собом дугове од чак 170 милиона фунти пре него што је нестао, али лондонска полиција и Канцеларија за тешке преступе су, ипак, одлучили да не истражују тај случај, пише данас Би-Би-Си.
Постао је познат тако што је дијаманте испоручивао богатима, а затим је отворио ланац продајних салона у Лондону, Бирмингему и Манчестеру, а посао му се распао 2023. након што је он успео да превари бројне клијенте и инвеститоре.
"Ваши је био веома динамична и харизматична личност", испричао је бивши управник једне радње из његовог ланца, Вил Хејворд.
Домингез је имао идеје које је допуњавао детаљним бизнис плановима тако да је успео да привуче многе познате личности да инвестирају у његов посао.
Један од њих био је, на пример, медијски тајкун Марк Шнајдер, који је одлучио да уложи око 750.000 фунти.
"Све је деловало добро. Неки паметни људи били су укључени у посао, па сам се и ја прикључио", испричао је он.
Чинило се да посао 2021. цвета, а Домингез је отворио ексклузивни објекат у Ковент Гардену, у центру Лондона.
Особље је, међутим, посумњало да нешто није у реду када су видели да у том објекту имају по троје, четворо клијената дневно, и то на тако прометном месту.
Домингез је покушао да завара инвеститоре, рекавши продавцима да се претварају да су купци како би деловало да радња има промет.
Он је варао и клијенте тако што им је продавао мање дијаманте нижег квалитета од онога што су платили, испричали су неки од бивших запослених.
Главна превара, ипак, се односила на фалсификовање рачуна, па је тако 2021.
Домингез инвеститорима представио да је у тој години остварена продаја вредна преко 100 милиона фунти, али документација је била лажна.
Те године је заправо остварена продаја од само 5 милиона фунти, наводи Би-Би-Си.
Све то, ипак, није могло дуго да траје па је у априлу 2023. посао са дијамантима доживео пропаст.
Иако је преварио многе, изненађујуће је мали број преварених који трагају за Домингезом, наводи британски јавни сервис.
Инвеститори кажу да их лондонска Метрополитен полиција упућује на Канцеларију за тешке преступе (СФО), док их из Канцеларије упућују на полицију.
Из СФО им је коначно речено да то није довољно комплексан случај да би га они прихватили, као и да годишње примају само мали број случајева економског криминала високог нивоа.
Метрополитен полиција је саопштила да није добила никакав захтев од ликвидатора или службе за несолвентност, као и да ће га проценити ако га добије.
Ликвидатор је за Би-Би-Си рекао да не сме да открива коме је проследио случај, али да је испоштовао све захтеве.
Инвеститори сматрају да је Ваши Домингез починио савршен злочин и побегао са богатсвом, али ликвидаторска служба каже да нема доказа да је он узео велики део несталог новца.
Оно што је познато је да је Домингез искористио гламур и сјај дијаманата да привуче десетине милиона фунти од инвеститора, али сав новац је нестао, као и он, закључује Би-Би-Си.