(ФОТО) „Да, пристајем!“ ГЕОРГИНА ПОКАЗАЛА ВЕРЕНИЧКИ ПРСТЕН Веридбу овековечио дијамант вредан милионе!
После много година заједничког живота, деце и безброј спекулација, Кристијано Роналдо и Георгина Родригез званично су потврдили да су верени.
Дуго се нагађало о њиховој просидби, али тек је Георгина поделила фотографију огромног вереничког прстена на Инстаграму, који је изазвао праву вртоглавицу међу фановима и медијима, а у опису је написала:
"Да, пристајем. У овом и у свим својим животима.“
Пар који већ годинама гради своју љубав и породицу, сада је ставио тачку на све гласине и са стилом прославио овај важан корак. Њихов последњи одмор на Малорки био је права луксузна бајка, о којој су се данима говориле приче и у најпрестижнијим медијима.
Роналдо и Георгина уживали су на импресивној јахти Азимут Гранде од 27 метара, вредној више од шест милиона евра, која је опремљена џакузијем, теретаном и врхунским ентеријером. На Инстаграму, Георгина је поделила фотографије на којима позира у црвеном бикинију, са раскошним дијамантским накитом око врата, док се Кристиано нежно држи за њу у загрљају.
Поред луксузног пловила, породица је боравила и у ексклузивној вили Torre del Sol са 29 соба и бесконачним базеном у планинском масиву Serra de Tramuntana. Тамо су проводили време заједно, вежбали, уживали у прелепим пејзажима и правили серије фотографија које су убрзо постале виралне и прикупиле милионе лајкова и коментара.
Иако су у јавности током година више пута помињани као будући младенци, тек сада је Георгина отворено потврдила просидбу, што је многима донело одушевљење и потврдило да је њихова љубавна прича спремна за нови, званични почетак – брак.
Док су уживали на Малорки, једна друга важна вест везана за Кристиана такође је одјекнула светским медијима. У Хонг Конгу је отворен први музеј посвећен овом португалском звезди ван Европе, у коме се могу видети његови најважнији трофеји, пет Златних лопти, потписане дресове и реплика собе из детињства. Уз музеј, отворена је и прва продавница CR7 Life, као и португалска кафетерија, што додатно потврђује глобални значај и популарност Кристиана Роналда.
Упркос томе што се Кристиано није појавио на сахрани свог бившег саиграча Диога Јоте, што је подигло неколико питања, он и Георгина показују да су фокусирани на своју породицу и заједничку срећу.
Након година живота под будним оком јавности, деценија љубави, деце и бројних успомена, Роналдо и Георгина сада су спремни да званично започну још једну фазу своје заједничке приче – брак који ће сигурно бити једна од најславнијих спортских и љубавних бајки данашњице.
Њихова љубавна прича: Од случајног сусрета до животне заједнице
Све је почело 2016. године у Мадриду, у једној Гуцци продавници где је Георгина радила као продавачица. Управо тада су се први пут срели — и, како су касније открили, било је то љубав на први поглед. Георгина је у разговору за Vogue Arabia рекла да је у тренутку када су се први пут држали за руке осетила необјашњив мир и енергију, као да се познају одувек.
У јануару 2017. године, њихова веза је јавно потврђена на додели ФИФА награда, а исте године у новембру стигла им је и ћерка Алана Мартина, чиме су постали права породица. Георгина је, поред своје ћерке, преузела и мајчинску улогу за Роналдоову тројицу старије деце, показујући да је њихова веза много више од романсе.
Како је Кристиано каријеру наставио у Јувентусу у Италији, тако је и Георгина полако градила свој идентитет, постајући стуб и подршка фудбалској легенди. Њихова веза и заједнички живот постајали су све чвршћи и складнији.
Године 2022. биле су обележене тешким тренутком – пар је изгубио једно од близанаца, њихову ћерку која је преминула недуго након рођења, док је друга беба, Бела Есмералда, преживела. Тај болни период додатно их је зближио и показао свету њихову људску страну иза светала рефлектора.
Георгина је исте године објавила и документарац I Am Georgina на Нетфлиxу, отварајући врата свог живота фановима и показујући колико је снаге уткала у своју личну причу.
У 2023. години, заједно су започели нову животну етапу пресељењем у Саудијску Арабију, где је Роналдо потписао уговор са клубом Al Nassr. Нови почетак доноси им нове изазове и прилике, а веридба коју је Георгина коначно потврдила само је још један доказ њихове чврсте везе и заједничке будућности.