УЛАГАЊА У ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ ДОНЕЛА ПРЕОКРЕТ Суоснивач Оракла Лари Елисон престигао Маска и постао најбогатији човек на свету
ВАШИНГТОН: Суоснивач софтверске компаније Оракл (Oracle), Лари Елисон престигао је америчког милијардера Илона Маска и постао је најбогатија особа на свету, након што су данас акције његове компаније скочиле за готово 28 одсто, захваљујући будућим уговорима који се односе на вештачку интелигенцију, преноси Фајненшл тајмс.
Елисонов удео у Ораклу у поподневним сатима повећао се на више од 397 милијарди долара, што је премашило Маскову укупну нето вредност од око 384 милијарде долара, према Блумберговом индексу милијардера.
Оракл је објавио да су му унапред договорени уговори, који ће се тек претворити у приход, нарасли на невероватних 455 милијарди долара, док је пре три месеца тај је износ био 138 милијарди.
Извршна директорка компаније Оракл, Сафра Кац поздравила је "запањујући квартал", који је укључивао потписивање "четири уговора вредна више милијарди долара са три различита купца".
Тржишна вредност компаније, у којој Елисон поседује 41 одсто акција, данас је порасла са 678 милијарди долара на 967 милијарди долара.