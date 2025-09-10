overcast clouds
25°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ИРИНА, МАЈКА ТРОЈЕ ДЕЦЕ, КОЈА ЈЕ ИЗГУБИЛА ОКО У ПУЦЊАВИ ЗАВРШИЛА НА НАСЛОВНИЦИ "ПЛЕЈБОЈА" Супруга је саветника Кличка, а позира у металном минијатурном бикинију

10.09.2025. 13:32 13:43
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Дневник
Коментари (0)
irina
Фото: Screenshot YT Agencia Periodismo Investigativo

Ирина Билоцерковец, мајка троје деце из Украјине, која је изгубила око у сумњивом покушају атентата, појавила се на насловној страни првог издања Плејбоја штампаног од почетка рата у Украјини.

Ирина, чији је муж сарадник градоначелника Кијева Виталија Кличка, позирала је у металном бикинију са маском на оку три године након што је упуцана у нападу док се возила са својом децом кроз украјинско насеље.

Говорећи за Плејбој о свом животу након напада, Ирина је рекла:

„Лекари у Украјини су рекли да вероватно нећу преживети. Нисам се сложила.“

Манекенка и ТВ водитељка била је приморана да се подвргне сложеној реконструктивној операцији у болници у Берлину. Током процедуре изгубила је око, претрпела је слом вилице и значајне ожиљке.

„Није било питање очувања моје лепоте, већ да ли ћу живети или не“, нагласила је Ирина.

Билоцерковец се појавила на насловној страни Плејбоја као део издања „Жене остају јаке“, које приказује отпорност украјинских жена које су повређене током рата, али нису изгубиле вољу за животом.

Говорећи о својим повредама, рекла је:

„Шавови, ожиљци, ране свуда; изгледала сам као Франкенштајн. Вилица ми је била сломљена, као гранчица. Више немам лепо лице, али остатак мог тела је леп.“
 

плејбој Украјина
Извор:
Курир.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај