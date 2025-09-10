(ВИДЕО) ИРИНА, МАЈКА ТРОЈЕ ДЕЦЕ, КОЈА ЈЕ ИЗГУБИЛА ОКО У ПУЦЊАВИ ЗАВРШИЛА НА НАСЛОВНИЦИ "ПЛЕЈБОЈА" Супруга је саветника Кличка, а позира у металном минијатурном бикинију
Ирина Билоцерковец, мајка троје деце из Украјине, која је изгубила око у сумњивом покушају атентата, појавила се на насловној страни првог издања Плејбоја штампаног од почетка рата у Украјини.
Ирина, чији је муж сарадник градоначелника Кијева Виталија Кличка, позирала је у металном бикинију са маском на оку три године након што је упуцана у нападу док се возила са својом децом кроз украјинско насеље.
Говорећи за Плејбој о свом животу након напада, Ирина је рекла:
„Лекари у Украјини су рекли да вероватно нећу преживети. Нисам се сложила.“
Манекенка и ТВ водитељка била је приморана да се подвргне сложеној реконструктивној операцији у болници у Берлину. Током процедуре изгубила је око, претрпела је слом вилице и значајне ожиљке.
„Није било питање очувања моје лепоте, већ да ли ћу живети или не“, нагласила је Ирина.
Ирина - врач и модель из Крыма. Она снялась для украинского Playboy в очках, чтобы спрятать тяжелую травму. Во время российского обстрела Киевской области в феврале 2022 года пуля попала ей в голову прямо на глазах у ее детей pic.twitter.com/ysnNPTVluC
— DW на русском (@dw_russian) September 13, 2023
Билоцерковец се појавила на насловној страни Плејбоја као део издања „Жене остају јаке“, које приказује отпорност украјинских жена које су повређене током рата, али нису изгубиле вољу за животом.
Говорећи о својим повредама, рекла је:
„Шавови, ожиљци, ране свуда; изгледала сам као Франкенштајн. Вилица ми је била сломљена, као гранчица. Више немам лепо лице, али остатак мог тела је леп.“