(ВИДЕО) ИЗДРЖАЛА ЈЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ОД БЛИЗУ ХИЉАДУ СТЕПЕНИ Сонда НАСА пришла рекордно близу Сунцу, послала сигнал на Земљу

Свемирска летелица прошла је 24. децембра на само 6,1 милион километара од површине Сунца, летећи кроз спољашњу Сунчеву атмосферу звану корона, у мисији која би научницима требало да помогне да сазнају више о звезди најближој Земљи.

Крећући се брзином до 692.000 км/х, свемирска летелица је издржала температуре до 982 степени Целзијуса, према саопштењу НАСА.

"Након рекордно блиског приближавања Сунцу, НАСА-ина сонда Паркер Солар послала је сигнал на Земљу који указује да је у добром стању и да функционише нормално“, саопштила је америчка агенција.

