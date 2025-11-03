(ВИДЕО) НЕСВАКИДАШЊИ МУЗИЧКИ ФИТНЕС ЧЕЛЕНЏ Дубиоза колектив у Глазгову плаћала публици за изгубљене килограме!
Познати бенд из Босне и Херцеговине приредио је прави спектакл у Шкотској - публику је током наступа вагao пре и после концерта, а свако ко је смршао добио је новчану награду.
Дубиоза колектив наступила је у Глазгову, у оквиру британске турнеје, и притом осмислила необичан „систем награђивања“ публике. Наиме, сви посетиоци концерта на уласку су били измерени, а по завршетку поново стали на вагу - како би се утврдило колико су килограма изгубили скачући и плешући током наступа.
„Ако се питате зашто пре концерта вагамо људе? Вечерас у Глазгову први пут у историји примењујемо наш револуционарни систем продаје карата. Када публика улази, измеримо им тежину и дамо папирић са килограмима. После концерта их поново вагамо и за сваку фунту тежине - или што би ми рекли ‘по кило’ - коју су изгубили од скакања, играња, ‘хедбенговања’ и свих концертних активности, ми платимо пет фунти у кешу“, објаснио је на снимку Брано Јакубовић.
Видео приказује како се посетиоци мере пред почетак концерта, а потом и тренутак када најупорнији добијају своју „знојем зарађену“ награду.
„Поштеном народу исплатили смо њихов поштено ознојени новац, јер систем pound for pound ти омогућава да дођеш на концерт, напијеш се као звер, а истовремено живиш здраво и на крају зарадиш паре“, нашалио се Брано.
За ову прилику, чланови бенда су изменили и стихове своје песме „Химна генерације“, која је у адаптираној верзији звучала:
„Шкотланђани се зноје, кукала нам мати, после концерта паре морали смо дати.“
„Узели нам задњи динар!“, додао је Јакубовић кроз смех на крају наступа.
Дубиоза колектив је у Глазгову наступила у оквиру своје турнеје по Великој Британији, где, судећи по реакцијама публике, сваки концерт претвара у јединствену забаву.