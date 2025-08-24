(ВИДЕО) ОВО ЈЕ ВИЂЕНО 25, 6 МИЛИОНА ПУТА! Хтела да поједе шпагете, ЕВО ко је пре ње омастио брке!
У виралном видеу на ТикТок-у, једна млада жена покушала је да поједе шпагете са ћуфтама за вечеру, али је њена мачка имала другачију идеју.
И, корисници мрежа не престају да се смеју. У урнебесном снимку подељеном под корисничким именом @eliiszsa, ауторка поста приказује шта је остало од њене вечере након напада мачке. Следећи снимак приказује кривца, њену бело-сиву мачку, прекривену маринара сосом, како не престаје да жваће тестенину.
Видео је брзо постао виралан на друштвеним мрежама и има преко 25,6 милиона прегледа и више од 5,1 милиона лајкова.
Већина гледалаца стала је на страну мачке. Многи коментари били су духовити, али има и оних у којима гледаоци упозоравају власницу да мачки не треба да дозволи да једе шпагете, јер неке намирнице су токсичне за мачке.