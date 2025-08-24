clear sky
(ВИДЕО) ОВО ЈЕ ВИЂЕНО 25, 6 МИЛИОНА ПУТА! Хтела да поједе шпагете, ЕВО ко је пре ње омастио брке!

24.08.2025. 13:51 13:58
Пише:
Дневник
Извор:
(espreso.co.rs)
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

У виралном видеу на ТикТок-у, једна млада жена покушала је да поједе шпагете са ћуфтама за вечеру, али је њена мачка имала другачију идеју.

И, корисници мрежа не престају да се смеју. У урнебесном снимку подељеном под корисничким именом @eliiszsa, ауторка поста приказује шта је остало од њене вечере након напада мачке. Следећи снимак приказује кривца, њену бело-сиву мачку, прекривену маринара сосом, како не престаје да жваће тестенину.

Видео је брзо постао виралан на друштвеним мрежама и има преко 25,6 милиона прегледа и више од 5,1 милиона лајкова.

Већина гледалаца стала је на страну мачке. Многи коментари били су духовити, али има и оних у којима гледаоци упозоравају власницу да мачки не треба да дозволи да једе шпагете, јер неке намирнице су токсичне за мачке.

мачка шпагети болоњез изненађење
Магазин Занимљивости
