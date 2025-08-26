clear sky
(ВИДЕО) ПРЕСЕЛИЛИ ЦРКВУ Погледатје како је 113-годишња дрвена грађевина прешла 5 километара да би избегла мине

26.08.2025. 21:36 21:36
Пише:
Дневник
Извор:
BBC/Дневник
crkva
Фото: screenshot/X

У северној Шведској, у граду Кируни, догодило се ретко виђено инжењерско и културно чудо.

Дрвена црква стара 113 година, тежине око 672 тоне, кренула је на полаган пут од 5 километара до свог новог дома све то да би избегла урушавање тла узроковано рударским активности у регији.

Путовање је трајало два дана и одвијало се брзином од само око пола километра на сат (до 0,5 километара на сат).

Овај превоз специјалним, даљински управљивим транспортним справама (SPMT – self-propelled modular transporters) захтевао је претходно проширење пута, уклањање уличних светиљки, саобраћајних знакова па чак и моста који је планиран за рушење.

Церемонија подршке пратила је овај догађај хиљаде људи су се окупиле да посматрају, док су снаге сигурности и локалне власти осигуравале ред. Чак је и краљ Шведске, Карл XVI Густав, учествовао, а цела релокација је била пренесена на националној телевизији као део такозваног „великог померања цркве“.

Црква, изграђена 1912. године, позната је по свом дизајну инспирисаном традиционалном архитектуром народа Сами и оцењена је као најлепша грађевина пре 1950. године у Шведској.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BBC News (@bbcnews)

Премештај није само логистички подухват, већ симбол заштите културног наслеђа пред лицем индустријске експанзије – рударске компаније ЛКАБ финансирају целу операцију као део ширег пројекта индиректног пресељења градског центра.

Ипак, нису сви задовољни. Представници заједнице Сами упозоравају да овакви захвати угрожавају њихове традиционалне обичаје, јер фрагментирају пашњаке за јелене и нарушавају њихов културни идентитет.

Црквени звоник ће бити премештен накнадно, а план је да се унутрашњост цркве поново отвори за јавност најкасније до краја 2026. године.

црква пресељење шведска
