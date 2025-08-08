НАУЧНА ФАНТАСТИКА ИЛИ СТВАРНОСТ?
ЗАМРЗНИ СЕ И ЧЕКАЈ БУДУЋНОСТ!? Експеримент који дели научнике, а ЧАК 700 људи чека шансу за „повратак у живот”!
Startap Tomorrow Bio нуди криопрезервацију тела, а постоји списак људи који веч чека свој ред.
Звучи као сценарио из научнофантастичног филма, али у Берлину је то већ стварност. Startap Tomorrow Bio нуди услугу криопрезервације – замрзавања тела одмах након што особа буде проглашена мртвом, уз наду да ће будућа медицина једног дана успети да је оживи, пише Пубитy магазин.
Цена овог „путовања у будућност“? 200.000 долара.
Како функционише замрзавање после смрти?
Компанија користи процес криопрезервације, који подразумева брзо хлађење тела на изузетно ниске температуре, како би се зауставила разградња и спречила ћелијска оштећења. Да би све функционисало како треба, Tomorrow Bio има тим који је на располагању 24 сата, спреман да одмах реагује након проглашења смрти – јер свака секунда је важна.
До сада је, према речима оснивача, “три или четири” особе и пет љубимаца већ замрзнуто, док је готово 700 људи потписало уговор и чека свој ред – у буквалном и метафоричном смислу.
Прва лабораторија за криопрезервацију у Европи
Томорроw Био је прва компанија у Европи која нуди овакву услугу, а планира и ширење у САД 2025. године. Иако је овакав приступ животу после смрти и даље контроверзан, интересовање расте – поготово међу онима који верују да ће футуристичка медицина донети чуда.
Научници нису импресионирани
Међутим, научна заједница остаје крајње скептична. До сада нити једно људско, нити животињско тело није успешно оживљено након криопрезервације. Критичари упозоравају да је неповратно оштећење мозга скоро па сигурно, а технологије које би евентуално могле помоћи – попут наномедицине и дигиталног мапирања свести – још увек не постоје.
„Ово је потпуно препостероус“, поручује професор Клајв Коен, неурознанственик са King’s College у Лондону, истичући да се замрзавањем формирају ледени кристали који могу трајно уништити ткиво.
„Не замрзавате тело – ви га чувате“
Емил Кендзиорра, суоснивач Tomorrow Bio, одговара критичарима речима:
„Не желите да замрзнете тело – ви желите да га криопрезервишете. У супротном, настају кристали леда и ткиво се уништава.“
Он признаје да успешно буђење из криопрезервације тренутно није могуће, али сматра да се вредна борба за продужење живота и очување свести мора водити – чак и ако је исход неизвестан.