ЕЛИКСИРИ ДУГОВЕЧНОСТИ ИЗ СТАРОГ ТИБЕТАНСКОГ МАНАСТИРА За перфектно здравље, дуг живот и младолик изглед
Ови еликсири садрже три најбоља састојка – мед, лимун и бели лук. Сваки од њих има вишеструке добробити за здравље. Осим што чувају здравље и лече многе болести и тегобе, такође успоравају старење.
Рецепт за овај први древни еликсир пронађен је у старом тибетанском манастиру, исписан на глиненим плочицама.
Претпоставља се да је записан пре више од 2000 година, а осим што дарује дуговечност, обећава и савршено здравље. Напитак служи за поступно чишћење крвних судова од масних наслага те превенцију срчаног и можданог удара.
Тибетанска тајна рецептура такође превенира ангину пекторис, настанак тумора, поправља вид и подмлађује организам.
Рецепт за тибетански еликсир здравља и дуговечности
Састојци:
300 гр белог лука
1 кг непрсканог лимуна
1, 5 л воде
Припрема:
300 грама биелог лука и 1 килограм лимуна са кором самлети на ситно.
Након тога ставити литру и по воде да прокључа па смањити ватру и додати у њу тај самлевени бели лук и лимун. Поклопити.
На лаганој ватри ову смесу кувати 15 минута (никако дуже од тога).
Склонити с ватре и оставити да се охлади.
Тибетански лек је готов.
Чувати га у поклопљеној стакленој посуди (тегли).
Третман:
Овај еликсир узимати на празан стомак сваког јутра и то пола децилитра, током 25 дана.
После тога обавезно направити паузу од 10 дана, а онда поновити поступак до побољшања здравственог стања.
Након тога престати с употребом лека.
Напомена:
Строго се придржавати дневне дозе лека и паузе од 10 дана између два третмана.
Након излечења не треба узимати лек већ само ако дође до погоршања здравственог стања.
Здраве особе које се одлуче да лек узимају ради побољшања општег стања организма нека примењују само један до два третмана годишње и то два пута по 25 дана у размаку од 6 месеци.
Тибетански еликсир за подмлађивање организма
Ова мешавина белог лука, меда и лимуна у тибетанској медицини позната је као природни еликсир који успешно успорава процес старења.
Састојци:
10 главица белог лука
сок од 10 лимуна
1 кг меда
Припрема:
Ситно насецкајте 10 главица белог лука и помешајте их с једним килограмом меда и соком од 10 лимуна.
Смесу улијте у стаклену флашу, поклопите и оставите је да стоји осам до десет дана.
Након тога, узимајте по кашику овог природног еликсира двапут на дан, ујутро наташте и увече пре посљедњег оброка.