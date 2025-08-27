ЛЕКАРИ УПОЗОРАВАЈУ - НЕ МЕШАЈТЕ КАФУ И АНТИБИОТИКЕ Посебно је важно када се лечите од ове опасне бактерије
Када се помешају кафа и антибиотици може да дође до ометања дејства лекова и њихове неефикасности, упозоравају научници у студији објављеној у PLOS Biology.
Свакодневна шољица кафе могла би да смањи ефекте одређених антибиотских третмана, показала је нова студија научника са Универзитета у Вирцбургу у Немачкој која анализира реакцију бактерије Ешеријије коли на кофеин.
Није добра идеја да се мешају кафа и антибиотици
Међународни тим истраживача, који стоји иза ове студије, испитао је 94 различите хемијске супстанце и како су оне промениле Е. цоли – тачније, како су промениле системе који контролишу шта улази и излази из бактеријских ћелија. Показало се да око трећине тестираних супстанци омета активност гена који има везе са управљањем саобраћајем у и из ћелије. Али, кофеин је био тај који се издвојио. Довео је до тога да бактерија Ешерихија коли апсорбује нижи ниво неких антибиотика, укључујући ципрофлоксацин.
– Наши подаци показују да неколико супстанци може суптилно, али систематски утицати на регулацију гена код бактерија – каже микробиолог Кристоф Бинсфелд са Универзотета у Вирцбургу у Немачкој.
Ово је део текућег истраживања онога што је познато као резистенција на антибиотике ниског нивоа. Не потпуно развијена врста, где се бактерије прилагођавају да би директно одолеле циљаним третманима, већ суптилнији ефекти који су покренути променама у начину на који гени функционишу и начином на који ове микробе реагују на своје окружење.
Кофеин омета дејство антибиотика
Већ је познато да бактерије попут Ешерихија коли користе ове адаптивне одговоре како би максимизирале своје шансе за преживљавање у било ком окружењу у којем се нађу. Оно што није познато су прецизни биолошки механизми који се користе, а који научницима могу рећи више о томе како бактерије патогени остају живе и како бисмо могли да их победимо.
Анализа је показала да одређени протеин назван Роб игра већу улогу него што се раније мислило у контроли онога што улази и излази из бактеријских ћелија. Био је укључен у око трећину свих промена које су истраживачи приметили, укључујући и оне изазване уношењем кофеина.
– Кофеин покреће каскаду догађаја почевши од регулатора гена Роб и кулминирајући променом неколико транспортних протеина у Ешерихије коли – што заузврат доводи до смањеног уноса антибиотика као што је ципрофлоксацин – истиче биолошки инжењер Ана Рита Брочадо са Универзитета Тубинген у Немачкој.
Да би терапије биле ефикасне важно је открити у каквом су све односу кафа и антибиотици
Важно је напоменути да се ово истраживање заснива на тестовима спроведеним у лабораторији. Није потпуно јасно како би ово могло да функционише код људи, нити колико кафе бисте заправо морали да попијете да бисте направили приметну разлику у одговору на антибиотике, али то је нешто што би будућа истраживања могла да испитају, најављују истраживачи.