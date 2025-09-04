МИЛИОНИ ГА ВЕЋ ИСПРОБАЛИ, КАЖУ: ПРАВИ ЈЕ МЕЛЕМ У МЕНОПАУЗИ Да ли кортизол моктел заиста побеђује стрес?
На друштвеним мрежама стално ничу нови трендови када су у питању здравље и исхрана – од брзих дијета до чаробних напитака који обећавају да решавају све проблеме.
Последњи хит је такозвани кортизол моктел, освежавајући, безалкохолни коктел за који се прича да је наш велики савезник против стреса и умора. Интернет је преплављен рецептима и искуствима корисника који тврде да им овај напитак враћа енергију и помаже да лакше прегурају дан.
Кортизол, познат и као „хормон стреса“, природно се лучи у телу када се нађемо у непријатним ситуацијама и покреће реакцију „бори се или бежи“.
Умерене количине су корисне, али превише кортизола може изазвати низ здравствених тегоба, од надутости, проблема са видом и губитка косе, па све до повишеног притиска, запаљења крвних судова и хроничног умора.
Управо зато овај напитак изазива велику пажњу, многи верују да може да помогне у балансирању хормона и да допринесе опуштању.
@tennesseegirlx #cortisolcocktail #health #healingtiktok #cortisilbalancecare #viralcortisolcocktail ♬ original sound - 🌺tennesseegirlx🌺
Рецепт који је постао виралан укључује:
- 1 шољу кокосове воде
- сок од пола лимуна
- четвртину шоље сока од поморанџе
- 200 мг магнезијума
- четвртину кашичице морске соли
- минералну воду по укусу.
На ТикТоку је једна корисница поделила своје искуство и рекла да пије овај напитак неколико пута недељно како би ублажила последице стреса, нарочито оне повезане са менопаузом. Видео је убрзо постао виралан и сакупио милионе прегледа.
Ипак, стручњаци упозоравају да не треба очекивати чуда. Дијететичарка Маура Донован објашњава:
– Сам напитак не може директно да смањи кортизол, али може да помогне телу да природно регулише нивое стреса. Кокосова вода враћа електролите, витамин Ц из цитруса подржава рад надбубрежних жлезда, морска со помаже хидратацију, док магнезијум учествује у бројним процесима у организму, од опуштања мишића до синтезе серотонина и мелатонина.
Другим речима – овај „коктел против стреса“ може да буде леп додатак рутини, нарочито ако се пије пред спавање, јер магнезијум доприноси мирнијем сну и опуштању. Али главни рецепт против стреса ипак остаје исти: здрав сан, мање нервирања и више баланса у свакодневном животу.