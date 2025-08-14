МОРСКА ВОДА ЈЕ ДОБРА ЗА МНОГЕ ТЕГОБЕ, АЛИ ПОСЕБНО ЈЕ БЛАГОТВОРНА ЗА КОЖУ Изразито је вредна она која потиче из дубина већих од 200 метара
Природни лек за псоријазу и иритације коже. Може помоћи да се смањи ниво токсичних елемената
Сигурно сте већ чули изреку да „море лијечи ране“, али шта се заправо крије иза ове тврдње? Морска вода је богата минералима као што су цинк, калиј, калциј, магнезиј и многе друге супстанце које имају бројне позитивне ефекте на кожу и опште здравље.
Купање у минералној сланој води може значајно допринети ублажавању одређених проблема са кожом. Посебно је вредна вода која потиче из дубина већих од 200 метара – она је чистија и богатија хранљивим материјама попут магнезија, калција, калија, крома, селена, цинка и ванадија.
У дубоку морску воду не продире много сунчеве светлости, због чега садржи мало или готово нимало бактерија и мање биљног планктона, а то омогућава да задржи велику количину хранљивих материја.
Истраживања су показала да особе са синдромом атопијског дерматитиса (АЕДС) које су се лечиле дубоком морском водом доживљавају побољшање симптома попут упале, пуцања коже, отицања, сувоће, свраба, прекомерног испаравања воде из коже и смањења дебљине епидермиса.
Код особа са АЕДС-ом може постојати неравнотежа минерала, укључујући присуство токсичних материја попут живе или олова. Дубока морска вода може помоћи да се успостави равнотежа есенцијалних минерала и смањи ниво токсичних елемената.
Ублажавање кожних алергија
Истраживања указују да дубока морска вода може смањити алергијске реакције на кожи. Она смањује ниво антитела, посебно имуноглобулина Е (ИгЕ), који изазива алергијску реакцију, и помаже у успоравању или блокирању одговора ИгЕ, хистамина и проупалних цитокина, који такође могу изазвати алергијске реакције.
Помоћ код псоријазе
Балнеотерапија је терапија која се базира на лечењу одређених здравствених стања купањем у термоминералним водама. Она укључује купање у природним сланим водама, попут Мртвог мора, или додавање морске соли у каду. Ова терапија може помоћи у третману плак псоријазе и пружити олакшање особама са псоријатичним артритисом.
Морска со – савезник здравља и лепоте
Иако није потпуно јасно зашто балнеотерапија помаже у овим стањима, стручњаци сматрају да то може бити због ширења крвних судова у кожи услед повишених температура, ослобађања бета-ендорфина и енкефалина који блокирају осећај бола, као и потискивања имунолошког система у кожи.
Добробити минералних соли укључују:
Сумпор помаже у разградњи псоријатичних плакова и може умањити активност имунолошког система, магнезиј смањује присуство страних супстанци које могу изазвати имунолошки одговор, минералне соли помажу у елиминацији бактерија са површине коже.
Пилинг коже
Слана вода делује и као механички пилинг, уклањајући мртве ћелије са горњег слоја коже. Ово може спречити накупљање мртвих ћелија, што је један од узрока настанка акни. Међутим, особе са митесерима треба да избегавају претерано рибање коже како не би додатно иритирале проблематична места.
Повећање нивоа магнезија
Магнезиј је кључни минерал за целокупно здравље, а посебно је важан за кожу јер подржава рад и регенерацију ћелија, као и активацију витамина Д. Локална примена магнезија може помоћи у ублажавању упалних стања коже и допринети њеном бољем функционисању.
АЛО/ НајЖена