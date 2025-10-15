overcast clouds
НАУЧНИЦИ ОТКРИЛИ НОВУ ВРСТУ МАСТИ КОЈА ЛОШЕ УТИЧЕ НА ЗДРАВЉЕ Само су нам још адипоцити фалили на стомаку

15.10.2025. 11:22 11:31
Пише:
Ивана Радоичић
Извор:
Дневник
масти
Фото: Pixabay, Jarmoluk

Научници су идентификовали и описали необичне подтипове масти (адипоците) који могу помоћи у објашњењу зашто је маст у пределу стомака повезана с лошим здрављем.

Ово истраживање могло би отворити нове путеве за медицинске третмане. 

- Откривање ових масних подтипова веома нас је изненадило - рекла је једна од ауторки студије, проф. Ести Јегер-Лотем, професорка рачунске биологије на Универзитету Бен-Гурион у Негеву. - Ово отвара све могуће нове смернице за будући рад. 

Истраживање је објављено 24. јануара у часопису Nature Genetics. Истраживачи су прикупили узорке супкутане (поткожне) и висцералне (унутрашње) масти од 15 људи током планираних абдоминалних операција. 

Ово истраживање могло би отворити нове путеве за медицинске третмане

Већина адипоцита била је класична - значи, њихова главна функција је складиштење енергије. Међутим, мали део ћелија био је некласичан - њихов РНК показивао је да обављају функције које се обично не приписују масти. Тако је утврђено да „ангиогенетички адипоцити” производе протеине који помажу у формирању крвних судова, „имунолошки адипоцити” повезани су с функцијама имуног система, док су адипоцити екстрацелуларног матрикса везани за структурне протеине и подршку ткивима. Ове ћелије су пронађене и у висцералној и у субкутаној масти, а затим су потврђене и микроскопски. Истраживачи су приметили да некласични адипоцити из висцералне масти чешће комуницирају с имуним системом него они субкутани. То може помоћи да се објасни зашто је маст око органа више повезана с инфламацијом и ризиком од болести попут дијабетеса, кардиоваскуларних болести итд. 

Mали део ћелија био је некласичан - њихов РНК показивао је да обављају функције које се обично не приписују масти

Иако подаци указују на везу између ових необичних ћелија и отпорности на инсулин, аутори истичу да још није доказано да оне директно узрокују те промене. 

Важно је истаћи да је узорак био релативно мали, па студија засад представља претпоставке, а не коначни доказ.

масти гојазност
