НАУЧНИЦИ УПОЗОРАВАЈУ Прекомерна употреба и комбинација ова два лека може изазвати ОЗБИЉНЕ ПОСЛЕДИЦЕ по здравље
Комбинација ова два лека које многи користе може да изазове озбиљне последице.
Прекомерно коришћење парацетамола и ибупрофена могло би да придонесе развоју бактерија које су отпорне на антибиотике, упозоравају научници. То повећава ризик од настанка озбиљне здравствене кризе, тврде аутори нове студије објављене у часопису Nature Antimicrobials and Resistance.
Научници са Универзитета Јужне Аустралије открили су да уобичајени лекови за ублажавање болова – парацетамол (ацетаминофен) и ибупрофен – могу да појачају антимикробну отпорност. Тај феномен описали су као „глобалну претњу јавном здрављу“.
У студији се наводи да комбинација ових лекова са антибиотиком ципрофлоксацином не само да повећава број мутација код бактерија, већ подстиче развој отпорности на више врста антибиотика.
Аутори упозоравају лекаре и пацијенте да пажљиво процене ризике комбиновања различитих лекова, нарочито када се користе дуготрајно. Истичу да парацетамол и ибупрофен, када их узимају пацијенти који се лече од бактеријских инфекција попут инфекције бактеријом Escherichia coli, могу да изазову мутације које бактеријама помажу да постану изразито отпорне на терапију.
Откриће би могло да има озбиљне последице за здравље, а посебно забрињава што су најугроженији штићеници домова за старе и немоћне, јер често узимају више лекова истовремено.
„Антибиотици су дуго играли кључну улогу у борби против заразних болести. Међутим, њихова честа и неадекватна употреба довела је до глобалног пораста бактерија отпорних на антибиотике“, рекла је коауторка студије Рити Вентер.