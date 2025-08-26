НОВА НАДА У БОРБИ ПРОТИВ РАКА Руски истраживачи развили једињење које штити здраве, а уништава оболеле ћелиje
МОСKВА: Стручњаци Маријског државног универзитета и Уфимског федералног истраживачког центра Руске академије наука развили су ново хемијско једињење које би могло да постане основа за стварање иновативних лекова против тумора, саопштило је Министарство науке и образовања Русије.
Ово једињење селективно делује на ћелије тумора, готово не оштећујући здраве ћелије, а његова молекулска структура комбинује фенотиазин и трифениифосфонијумску групу.
Захвaљујући тој комбинацији, једињење циља на "слабу тачку" туморских ћелија -митохондрије и ремети њихов рад, преноси РИА Новости.
"Резултати истраживања су показали да ново једињење ефикасно сузбија раст различитих малигних ћелија, укључујући рак јетре, аденокарцином плућа, колоректални карцином и леукемију. Активност се испољава већ при ниским концентрацијама, што чини једињење посебно перспективним за развој лекова", рекао је др биолошких наука и проректор за иновације Маријског државног универзитета, Kонстантин Белослудцев.
Kао додатну предност, Белослудцев је истакао једноставност синтезе једињења, што омогућава његову производњу у довољним количинама за преклиничка и клиничка испитивања.
Ова истраживања су спроведена у оквиру програма "Приоритет 2030".