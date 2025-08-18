clear sky
ОВО ЈЕ ДЕСЕРТ КОЈИ ОДРЖАВА МОЗАК МЛАДИМ! Може да се једе стално, али ипак постоји ЈЕДАН услов!

18.08.2025. 16:52 17:00
Пише:
Дневник
Извор:
sensa.mondo.rs, Zorica Antonijević
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Др Леон Данаила, неурохирург од 92 године, открива који десерт одржава мозак младим и штити га, а може да се једе свакодневно без ризика и уз 1 услов.

Познати румунски неурохирург др Леон Данаила, признат по својој стручности и значајном доприносу у области медицине, недавно је говорио о десерту који, за разлику од већине слаткиша, има благотворно дејство на мозак. Према речима професора, ова намирница не само да не штети нервном систему, већ га и активно штити.

У једном интервјуу др Леон Данаила напоменуо је да црна чоколада, ако се конзумира у умереним количинама, једини десерт са стварним користима за превенцију здравља мозга. Богата флавоноидима, моћним антиоксидансима, стимулише церебралну циркулацију и смањује ефекте оксидативног стреса – главног узрока превременог старења нервних ћелија.

"Црна чоколада, са садржајем какаоа преко 70%, ако се конзумира свакодневно у количини од 20-30 грама, подржава мождану активност, а без утицаја на организам вишком шећера“, објаснио је доктор.

Како црна чоколада утиче на мозак

Флавоноиди у какаоу помажу у побољшању памћења, будности, па чак и расположења, захваљујући присуству активних једињења као што су теобромин и фенилетиламин. Ефекти су посебно видљиви ако се овај десерт конзумира сам, без додатог шећера или индустријске обраде – не у облику колача, плочица или кремова. Такође, можете да проверите која је најбоља намирница против деменције.

Додатне препоруке за здрав мозак

Поред чудотворног десерта, лекар препоручује и друге здраве навике као подршку можданој активности:

150 мл црвеног вина дневно, са антиоксидативним благотворним дејством

до 3 шољице кафе, што може појачати пажњу и смањити ризик од неуродегенеративних болести

редовна физичка активност, читање, чести разговори и вежбе за памћење су такође неопходни.

Професор др Леон Данаила у 92. години је живота доказ да уравнотежен начин живота и здраве навике могу значајно допринети одржавању менталне јасноће. Црна чоколада, конзумирана у правом облику и дози, може постати ваш свакодневни савезник у борби против когнитивног старења. Откријте и како све можете да сачувате здрав ум према саветима психијатра.

 

 

мозак чоколада неурохирург
