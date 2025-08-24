ОВО ЈЕ НАЈШТЕТНИЈА НАМИРНИЦА У ИСТОРИЈИ ЉУДСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ! Никако је не треба јести за доручак

Уколико прескочимо доручак или посегнемо за погрешним намирницама, последице се могу осетити током читавог дана – од пада концентрације до преједања у каснијим оброцима.

О значају правилног доручка говорио је и доктор Момчило Матић у подкасту Емајр стејт Балкан (Emire State Balkan), наглашавајући да није свеједно чиме започињемо дан. Према његовим речима, оно што унесемо као прву намирницу има велики утицај на здравље, пробаву и целокупно функционисање организма.

- Доручак треба да буде најважнији оброк. Ујутру кад устанемо, наш желудац би требало да буде празан. Прво треба да попијемо чисту воду, без лимуна и додатака - јер кад се попије са лимуном - почиње варење, а ако се узме чиста вода, неће почети варење - у томе је кључ. - објаснио је др Матић и додао:

- Ако прво узмемо кафу или алкохол, кофен ће да избаци више воде из тела него што смо унели кроз кафу. Прво вода, па чај, а онда воће (3,4 врсте воћа је сасвим довољно), без пахуљица и сличних глупости. Кад узмемо воће на празан желудац, после воде и неког чаја, наше ћелије ће добити довољно нутријената, минерала, витамина и оксидоване воде и то је то. Не треба нам 5 оброка.

- Рафинисани шећер је најштетнија намирница у историји људске цивилизације. Он нам краде минерале из тела, смањује апсорцију минерала у организам.