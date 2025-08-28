clear sky
ПОЈЕДИТЕ 2 СМОКВЕ ДНЕВНО! Ево зашто су заслужено од давнина симбол дуговечности

28.08.2025. 18:34 18:38
Пише:
Дневник
Извор:
najzena.alo.rs
Коментари (0)
с
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Богате су минералима попут калијума, калцијума и магнезијума, који су кључни за здравље костију, мишића и правилну регулацију крвног притиска

Када закорачимо у касно лето, природа нас награди једним од својих најлепших плодова – сочном смоквом. На први поглед скромна, ова воћка у себи крије право богатство укуса и хранљивих материја. Није случајно што је кроз историју била симбол плодности, благостања и ужитка.

Смокве највише расту у медитеранским земљама – Грчкој, Турској, Италији, Шпанији, али и у Далмацији и Црној Гори. У Србији се успешно гаје у заклоњеним двориштима. На светском нивоу, највећи произвођачи и потрошачи смокава су Турска и Египат, док се у Грчкој и Италији сматрају готово свакодневним воћем.

Захваљујући обиљу прехрамбених влакана, смоква подстиче добру пробаву и даје осећај ситости, без непотребног оптерећења желуца. Богата је минералима попут калијума, калцијума и магнезијума, који су кључни за здравље костију, мишића и правилну регулацију крвног притиска.

Свежа смоква садржи полифеноле и витамине који помажу организму да се бори против слободних радикала и успорава процесе старења. Управо због тога, многи нутриционисти смокву сврставају међу воћке које доприносе дуговечности – није случајно што је често налазимо у исхрани народа са Средоземља, који важе за најздравије и најдуговечније у Европи.

Стручњаци препоручују да се дневно поједе од две до четири смокве – то је количина која телу пружа оптималну дозу влакана, витамина и минерала, а не доноси вишак природних шећера.

Најлепше их је јести свеже убране, када су меснате и сочне, са танком корицом која даје посебан шмек. Ипак, могу се комбиновати и са јогуртом, сиром, орасима или убацити у салате – спој здравља и ужитка на тањиру.

 

 

 

