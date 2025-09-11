ПОТКОЖНА БУБУЉИЦА ВАС МУЧИ? Ове проверене методе убрзавају процес и ОЛАКШАВАЈУ БОЛ, али једну грешку никако не смете направити
Ако вам бубуљица која никако да дође до површине коже толико смета да не можете да се фокусирате ни на шта и непрестано додирујете тај део лица, кључно је третирати је на правилан начин.
Поткожне бубуљице су један од најнепријатнијих облика акни јер су болне, упорне и видљиве, иако понекад тешко сазревају на површини коже.
За разлику од обичних акни, које се могу истиснути (мада ни то није препоручљиво!), оне које још не видимо остају дубље испод коже и изазивају осећај бола и притиска. Често се јављају на бради, образима и челу, а уз то што боле могу за собом да оставе тамне флеке и ожиљке ако се погрешно третирају.
Не би требало превише да дирамо било које акне, али некад је заиста неиздржљиво када се оне развијају испод коже и не можемо да се фокусирамо ни на шта због тог осећаја. Због тога је важно помоћи бубуљици да дође до површине коже, а то се постиже уз неколико савета.
Како убрзати избијање поткожне бубуљице?
1. Користите топлу облогу. Држите крпу или пешкир умочен у топлу воду на бубуљици око 10-15 минута, по неколико пута дневно. Топлота убрзава циркулацију и сазревање бубуљице, а смањује бол.
2. Пара за отварање пора. Парење лица изнад посуде с топлом водом помаже порама да се отворе, што олакшава кожи да избаци нечистоће.
3. Третирајте проблематични део лица. Користите препарате са салицилном киселином, бензил пероксидом или ихтиолом јер они делују противупално и убрзавају сазревање.
4. Користите и природне опције. Уље чајног дрвета има антибактеријско дејство, док алоја вера може да умири упалу и смањити црвенило.
5. Не цедите је! Никако не покушавајте да истиснете поткожну бубуљицу јер то може довести до још јаче упале, ширења инфекције и ожиљака.
Ако бубуљице постану превише болне, не пролазе или се јављају често, најбоље је потражити савет дерматолога, који ће да процени шта је тачно потребно вашем лицу. Штавише, он ће на основу других симптома препознати постоји ли неки хормонски проблем и упутити вас на даље анализе, тако да можете да откријете и евентуални озбиљнији узрок.