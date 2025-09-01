„РАМБО“ ИЛИ ПРИНЦЕЗА? Калина шокира јавност својом трансформацијом, која није дело лоших пластичних хирурга
Бугарска принцеза Калина не престаје да изазива пажњу јавности. Њени наглашени мишићи, изражен облик носа и снажна физичка трансформација последњих година постали су тема бројних коментара на друштвеним мрежама, а критике нису бирале речи.
„Тарзан”, „Рамбо”, „Конан Калина” – само су неки од надимака које су јој доделили злонамерни коментатори, док други отворено изражавају чуђење како је принцеза могла да промени изглед толико драстично у односу на пре 20 година. Ипак, Калина не крије да је иза свега стоји дисциплина, свакодневни тренинзи и здрав начин живота.
– Ако не тренирам сваког дана, не осећам се добро – признала је принцеза за The Sun.
Њена рутина укључује четири серије по 12 понављања, вежбе за леђа, рамена и бицепсе, а свакодневно се шета по планини, скија, јаше коња и вози кајт. Спорт јој није само физичка активност – он је и кључ њеног менталног здравља.
Калина је рођена 19. јануара 1972. у Мадриду, као јединица последњег бугарског цара Симеона II и краљице Маргарете. У младости је плениламодним експериментима и храбрим стилом, а пре три деценије била је позната као несвакидашња и дрска племкиња.
Удала се за шпанског морепловца Kitína Munz-a, UNESCO амбасадора добре воље, и заједно имају сина Симеона-Хасана, првог наследника бугарске краљевске породице рођеног у домовини после скоро седам деценија.
Њена промена изгледа делом је резултат и компликација из 1999. године, када је током стоматолошког захвата доживела озбиљне проблеме који су захтевали хитну операцију носа и очију. Иако је део јавности мислио да је у питању пластична операција, принцеза истиче да је то медицинска последица која је обликовала њен данашњи изглед.
Данас Калина живи између Бугарске и Шпаније, углавном на свом имању у планини Рила, где балансира између приватног живота, спортских активности и јавних наступа. Без обзира на коментаре, принцеза остаје посвећена свом начину живота и показује да је самопоуздање и дисциплина важније од туђих критика.