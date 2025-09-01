clear sky
30°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„РАМБО“ ИЛИ ПРИНЦЕЗА? Калина шокира јавност својом трансформацијом, која није дело лоших пластичних хирурга

01.09.2025. 17:44 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
Коментари (0)
огледало
Фото: Pixabay

Бугарска принцеза Калина не престаје да изазива пажњу јавности. Њени наглашени мишићи, изражен облик носа и снажна физичка трансформација последњих година постали су тема бројних коментара на друштвеним мрежама, а критике нису бирале речи.

„Тарзан”, „Рамбо”, „Конан Калина” – само су неки од надимака које су јој доделили злонамерни коментатори, док други отворено изражавају чуђење како је принцеза могла да промени изглед толико драстично у односу на пре 20 година. Ипак, Калина не крије да је иза свега стоји дисциплина, свакодневни тренинзи и здрав начин живота.

– Ако не тренирам сваког дана, не осећам се добро – признала је принцеза за The Sun. 

Њена рутина укључује четири серије по 12 понављања, вежбе за леђа, рамена и бицепсе, а свакодневно се шета по планини, скија, јаше коња и вози кајт. Спорт јој није само физичка активност – он је и кључ њеног менталног здравља.

 

Калина је рођена 19. јануара 1972. у Мадриду, као јединица последњег бугарског цара Симеона II и краљице Маргарете. У младости је плениламодним експериментима и храбрим стилом, а пре три деценије била је позната као несвакидашња и дрска племкиња.

Удала се за шпанског морепловца Kitína Munz-a, UNESCO амбасадора добре воље, и заједно имају сина Симеона-Хасана, првог наследника бугарске краљевске породице рођеног у домовини после скоро седам деценија.

Њена промена изгледа делом је резултат и компликација из 1999. године, када је током стоматолошког захвата доживела озбиљне проблеме који су захтевали хитну операцију носа и очију. Иако је део јавности мислио да је у питању пластична операција, принцеза истиче да је то медицинска последица која је обликовала њен данашњи изглед.

Данас Калина живи између Бугарске и Шпаније, углавном на свом имању у планини Рила, где балансира између приватног живота, спортских активности и јавних наступа. Без обзира на коментаре, принцеза остаје посвећена свом начину живота и показује да је самопоуздање и дисциплина важније од туђих критика. 

принцеза бугарска трансформацијa
Извор:
Најжена
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАРИЈА КАЛАС СМРШАЛА 40 КГ, АЛИ ИЗГУБИЛА НЕШТО МНОГО ВРЕДНИЈЕ! Болна цена коју је платила за своју трансформацију
da

МАРИЈА КАЛАС СМРШАЛА 40 КГ, АЛИ ИЗГУБИЛА НЕШТО МНОГО ВРЕДНИЈЕ! Болна цена коју је платила за своју трансформацију

30.07.2025. 18:57 19:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НИЈЕ ВИШЕ ИСТА СЕРЕНА! Да ли је у питању ОЗЕМПИК или нешто друго? ОВО ЈЕ њена дијета, рутина и трансформација која је шокирале све!
da

НИЈЕ ВИШЕ ИСТА СЕРЕНА! Да ли је у питању ОЗЕМПИК или нешто друго? ОВО ЈЕ њена дијета, рутина и трансформација која је шокирале све!

11.07.2025. 20:13 20:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај