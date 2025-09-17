broken clouds
РЕВОЛУЦИЈА У МЕДИЦИНИ! Руски научници пронашли нов начин за лечење епилепсије

17.09.2025. 17:44 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
Спутњик
Коментари (0)
s
Фото: pixabay.com/ilustracija

Руски научници Националног истраживачког Нижегородског државног универзитета „Н.И. Лобачевски“ и универзитета „Нејмарк“ су на основу свог открића предложили нови приступ лечењу епилепсије, који потенцијално може помоћи пацијентима који не реагују на традиционалну терапију, саопштили су из Руског научног фонда.

При епилепсији у мозгу долази до изненадних, неконтролисаних налета активности неурона, што доводи до грчева. Лекови који се данас користе за корекцију рада неурона показују се неефикасним у око 30 одсто случајева, наводи се у саопштењу фонда.

То је повезано са тим што током напада могу бити укључени не само неурони, већ и астроцити, ћелије које подржавају и хране неуроне. Међутим, до сада није било потпуно јасно коју тачну улогу оне имају у овом процесу: да ли изазивају или, насупрот томе, сузбијају хиперактивност неурона.

Руски научници су у сарадњи са колегама Балтичког државног универзитета „Имануел Кант“ из Калињинграда направили компјутерски модел који обухвата мрежу неурона и мрежу астроцита.

Модел неурона заснован је на математичком моделу Ижикевича, који прецизно репродукује различите типове активације ћелија нервног ткива. Модел астроцита базиран је на једначинама које описују промене концентрација калцијумових јона и молекула инозитолтрифосфата. Ови унутарћелијски процеси важни су за генерисање сигнала од стране астроцита.

