Ове намирнице вам више нису "пријатељи" ЕВО ШТА НЕ ТРЕБА ЈЕСТИ ПОСЛЕ 40. ГОДИНЕ
После четрдесете, тело пролази кроз бројне промене: метаболизам успорава, хормонска равнотежа се мења, а ризик од хроничних болести расте.
Правилна исхрана постаје кључна за очување здравља и виталности. Доносимо списак намирница које би требало да ограничите или избегавате да бисте подржали своје здравље у овој животној фази.
Млеко с мање масноће
Иако можда звучи чудно, пуномасно млеко може бити бољи избор за старије особе које желе да држе линију под контролом.
Бифтек
Бифтеци су укусни, али управо због велике количине масти могу да представљају проблем за ваше срце.
Бела чоколада
Док тамна чоколада може бити добар извор антиоксиданса, бела чоколада их уопште не садржи. У основи се састоји само од шећера и масти, што није добро ни у једном узрасту.
Кисели краставци
Краставци морају одстајати у саламури да би постали кисели (а саламура је врло слана), што их чини међуоброком изузетно богатим натријумом.
Пецива
Могу бити брз и укусан начин за почетак дана, али доручак у облику пецива пун је засићених и трансмасти.
Сир
Сир може бити добар извор калцијума у исхрани ако вас брине остеопороза, али онај амерички није најбољи избор.
Салама
Попут осталог прерађеног меса, месо из деликатеса садржи високе количине натријума и конзерванса.
Путер
Путер је заиста човеков најбољи пријатељ и најгори непријатељ. Иако је укусан, путер је богат засићеним мастима, оним „лошим“ које могу узроковати разне срчане проблеме.
Туна
У умереним количинама, туна може бити здрав извор протеина. Међутим, ова риба садржи висок удео живе, а прекомерна конзумација може довести до пада когнитивних функција.