ЗАБОРАВИТЕ НА ТРЧАЊЕ! Ово су најбољи начини да скинете сало са стомака без напрезања 12 ЕФИКАНИХ САВЕТА
Сазнајте како да изгубите сало са стомака без трчања – уз исхрану богату протеинима и влакнима, тренинге снаге и здраве навике.
Ако се питате како да смршате у пределу стомака без трчања, ови савети могу бити од помоћи:
1. Фокусирајте се на тренинг снаге
„Усмерите се на тренинг снаге јер он гради мишиће, повећава мишићну масу и побољшава метаболизам, што поспешује сагоревање масти“, каже Ајмера. Студија из 2022. објављена у часопису Спортс Медицине показала је да тренинг снаге смањује проценат телесне масти и висцералне масти код здравих одраслих. Дакле, ако желите да смањите сало са стомака без трчања, укључите тренинг снаге у рутину.
2. Укључите више протеина у исхрану
Протеини захтевају више енергије за варење, што помаже у стварању калоријског дефицита. Такође граде мишиће и убрзавају метаболизам. Студија из 2021. показала је да исхрана богата протеинима значајно смањује абдоминалну маст. Бирајте немасно месо, јаја, рибу, тофу и махунарке.
3. Одржавајте калоријски дефицит
Да бисте изгубили сало са стомака, морате уносити мање калорија него што трошите. „Водите евиденцију о дневном уносу калорија и бирајте нутритивно богате намирнице као што су немасни протеини, интегралне житарице и поврће. Избегавајте процесуирану храну богату калоријама“, саветује др Кочар.
4. Смањите унос рафинисаних угљених хидрата и шећера
Велики унос прерађених угљених хидрата и слаткиша доводи до наглог скока шећера у крви, који се потом складишти као маст. Студија из 2014. показала је да заслађени напици директно доприносе накупљању сала на стомаку. Замените их интегралним житарицама и избегавајте слатке грицкалице и пића.
5. Пијте довољно воде
Хидратација је кључна за правилно функционисање ћелија и метаболизам. „Вода помаже да се избаце токсини и спречава задржавање течности“, каже др Кочар. Такође, пијење воде пре оброка може смањити апетит и унос калорија.
6. Повећајте унос влакана
Уврстите у исхрану храну богату влакнима – нарочито растворљивим влакнима која се налазе у воћу, поврћу и семенкама попут чија семенки. Она побољшавају варење, продужавају осећај ситости и подржавају здравље црева.
7. Смањите ниво стреса
Ако желите да изгубите сало са стомака без трчања, покушајте са медитацијом, јогом или техникама дубоког дисања. „То помаже у регулацији кортизола – хормона који се повезује са накупљањем масти у пределу стомака“, каже др Кочар. Студије су показале јасну повезаност између стреса и висцералне масти.
8. Радите вежбе за јачање језгра
Иако не постоји „локално скидање масти“, јачање мишића језгра помаже у бољем држању и тонусу, што стомак чини затегнутијим. Фокусирајте се на вежбе попут планка, руских обртаја и подизања ногу.
9. Дајте приоритет квалитетном сну
Недостатак сна ремети хормоне глади (лептин и грелин), што доводи до појачаног апетита и преједања. „Спавање од 7 до 9 сати ноћу помаже у регулацији хормона и губитку масти“, истиче др Кочар. Редован сан такође повећава енергију потребну за кретање.
10. Ограничите унос алкохола
Алкохол садржи „празне калорије“ и омета разградњу масти, подстичући њихово складиштење у пределу стомака. Студија из 2003. показала је јасну везу између честог конзумирања алкохола и сала на стомаку код жена. Ако желите раван стомак – алкохол не би требало да вам буде свакодневна навика.
11. Избегавајте седење без кретања
Дуго седење успорава метаболизам и подстиче складиштење масти. Студија из 2018. показала је да седентарно понашање, нарочито гледање телевизије, директно утиче на повећање абдоминалне масти. Ако не трчите – шетајте, истежите се, устајте чешће.
12. Практикујте свесно једење
Обратите пажњу на сигнале глади, једите без ометања и уживајте у сваком залогају. Овакав приступ спречава преједање и претерани унос калорија, чиме се смањује ризик од стварања сала на стомаку.