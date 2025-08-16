ЖЕНЕ ПОСЛЕ 50. ПОЛУДЕЛЕ ЗА ОВИМ ТРЕНДОМ Реч је о такозваним дух трепавицама
Минимална шминка је тренутно веома популарна, тако да када се појави нови тренд који укључује мање лепљиву подлогу и мање грудвица маскаре, не заслужује нашу пажњу.
Омиљени изглед без шминке, који је једноставно изглед са светлијом шминком која изгледа природно и имитира свеж тен, проширен је. Сада сви одушевљено говоре о „ghost“ или „дух трепавицама”.
Woman'sWorld gовори о овом новом тренду шминке и како је 58-gодишња Памела Андерсон помогла у њеgовој популаризацији.
Шта су „дух трепавице”?
„Дух трепавице” су управо оно како звуче и нису забавни тренд за Ноћ вештица. „Ghost lashes” су ваше природне трепавице, али са мало дефиниције. Често када нанесете маскару, она може да се згруша или изгледа превише тамно, посебно ако нанесете више слојева. Зато заборавите на слојеве, вештачке трепавице, лепљиве грудвице и црнило које упада у боре и поре.
„Ghost lashes” подразумевају потпуно природан изглед трепавица: без боје, без наgлашавања, без тежине. А настају када нанесете провидну маскару, светлију боју или једноставно користите увијач за трепавице како бисте их учинили природнијим, али ипак им дали жељену дужину и дефиницију.
А можете их оставити у потпуности неувијеним, нанети прозирну маскару, користити серум за раст или благо почешљати и то је све.
Фокус је на лакоћи, савршеној за вреле летње дане када се шминка топи на +30, уклапају се у тренд „мање је више” када је реч о нези и доказују да не морате бити драматично нашминкани да бисте изгледали сређено. Такође, проверите како да спречите да вам се коректор згужва испод очију.
Како постићи минимализам у шминки за очи
Иако не постоји тачна формула или поступак који треба пратити да би се постиgао ефекат „ghost трепавица“, изглед се често ствара без икакве манипулације трепавицама. Шминкерка из Њујорка Сузи Герштајн дели своје савете за постизање савршеног изгледа.
Понекад је једноставно одустајање од маскаре или коришћење смеђе боје управо оно што вам је потребно да бисте одржали равнотежу шминке, каже Герштајнова. Када ваше око не примећује ваше трепавице, то омогућава да се виде мекши, нијансиранији елементи ваше шминке без претеривања и драме.
Једва видљиве трепавице остављају простор да остатак вашеg изгледа заблиста, било да је у питању ваша беспрекорна шминка или омиљена одећа.
Зашто жене од 50+ воле изглед „дух трепавица”
Неколико познатих личности старијих од 50 gодина прихватило је тренд „ghost трепавица“ – остављају их без маскаре или наносе лагане провидне или смеђе маскаре за минималистички, природан изглед.
Памела Андерсон (58) промовише овај тренд, а пригрлила gа је и Хејли Бибер... што је допринело да тренд стекне популарност међу свим старосним групама. Проверите и које су најчешће грешке у шминкању које додају године.
Овај тренд наглашава свеж и лежеран изглед, показујући да жене од 50+ година заиста могу бити лидерке у минималистичкој лепоти – неоптерећеној тешком шминком.