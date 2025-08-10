clear sky
(ФОТО) ЧУДО КОД ФУТОШКОГ ПАРКА Ватра прогутала камп кућицу, ово је једини предмет који није изгорео

10.08.2025. 23:17
Пише:
Дневник
Извор:
193.rs, Дневник
Данас око 17 часова дошло је до пожара камп кућице код Футошког парка, а ватра је прогутала целу приколицу.

Како је објављено на Инстаграм страници 193.rs ватрогасци су, након интервенције, међу спаљеним и угљенисаним остацима пронашли једини предмет који није изгорео. 

Ради се о молитви светог владике Николаја Велимировића урезаној на дрвету: „Боже благослови оног ко улази у овај дом, заштити и сачувај оног који излази из њега и дај мир оном ко у њему остаје“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имајући у виду да је ова доста распрострањена молитва која краси бројне домове урезана на дрвету које је запаљиво, можемо рећи да је право чудо како је то једини предмет који је „преживео“ пожар.

Иако је предмет нагорео с крајева молитва се јасно може прочитати.

Не знамо колико је ово утешно ономе ко је остао без приколице, али ће свакако имати један предмет и молитву која ће га подсећати на овај догађај.

Нови Сад
