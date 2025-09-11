ПРЕТИ ОПАСНОСТ ПО РИБЕ, ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ РАСТЕ Дунав и даље испод пловидбеног нивоа, по ПЕТИ ПУТ ове године! Ево шта кажу из ЈВП "Воде Војводине"
На целом току Саве, на Дунаву низводно од Новог Сада и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа. Ниво Дунава код Новог Сада износи 45 центиметара, а температура воде расте што може бити опасност по рибе.
Божидар Белош, из ЈВП „Воде Војводине“, наводи за РТВ1 да је ово пети пут током ове године да је ниво Дунава испод 60 цм, односно испод пловидбеног нивоа.
-То је податак да може да изазове проблеме у пловидби. На целом току је слична ситуација. Нисмо на Дунаву, ни на другим рекама, имали угинуће рибе. Није било алармантног стања- додао је Белош.
Како истиче, Сава је у лошој ситуацији, те да су сви спрудови изашли.
-Наутичари су упознати са оваквим ситуацијама и застану на ситиштима. Друга мера је да смањују носивост својих објеката. Метеоролози нам дају кратке информације, све је то дуже од 10 дана непоуздано. Можемо се само надати већим падавинама и да ће се услови поправити- рекао је Белош.