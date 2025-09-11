overcast clouds
ОПАСНО НЕВРЕМЕ СТИЖЕ У СРБИЈУ Пљускови, громови и ветар олујне јачине погодиће ове делове земље

11.09.2025. 08:26 09:09
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, данас ће у Србији бити умерено до потпуно облачно и нестабилно време, повремено с кишом и локалним пљусковима с грмљавином, који изоловано могу бити и израженији уз град и јак или олујни ветар и са већом вероватноћом појаве непогоде у западној, централној и јужној Србији.

У планинским пределима дуваће умерен и јак јужни и југозападни ветар, а у кошавском подручју југоисточни ветар, у Банату и доњем Подунављу са ударима олујне јачине, после подне и увече у слабљењу. 

У осталим пределима ветар ће углавном бити слаб, променљивог правца. Очекује се да ће најнижа температура бити од 16 до 24 степена, а највиша од 25 до 30 степени.

У Београду ће данас бити умерено до потпуно облачно време, повремено с кишом и локалним пљусковима са грмљавином. У првом делу дана ће дувати умерен до појачан југоисточни ветар, који ће после подне и увече ослабити (осим у области пљускова). Најнижа температура у Београду биће од 20 до 22 степена, а највиша око 26.

Време у наредних седам дана

У петак и суботу уследиће делимично разведравање - у већини места ће бити суво уз дуже сунчане интервале, док ће уз променљиву облачност, краткотрајна киша у петак бити могућа тек понегде у брдско-планинским пределима, а у суботу на истоку Србије. 

У недељу (14. септембра) очекује се ново пролазно наоблачење са северозапада с кишом и краткотрајним пљусковима са грмљавином. 

Падавине ће престати до понедељка пре подне, па ће током већег дела наредне седмице преовладавати стабилно и сунчано време уз наставак летње температуре (око 30 степени).

 

К1info.rs

