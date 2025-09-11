УДАРИЛО НЕВРЕМЕ! Поплаве, јаки ветрови и хаос на хрватској обали
ЗАГРЕБ: Северна обала Хрватске захваћена је великим падавинама, посебно око Учке, Ријеке и залеђа Kварнера, где је дошло до бујичних поплава, а у Сплиту је јак југо оборио стабло.
Kиша се проширила на делове Далмације, где је забележено више од 70 литара падавина по квадратном метру, што је такође изазвало краткотрајне бујице, преноси хрватски портал Индекс.
Према подацима са мерних станица, највише кише пало је у Стону (71,9 мм), док је Свиб код Имотског измерио 70,4 мм, а Подпролог у долини Неретве 63,3 мм, пише "Далмација данас".
Високе вредности забележене су и на Пагу са 51,4 мм, Дрнишу са 40,2 мм, Kијеву са 38,4 мм и Великом Рујну на Велебиту са 37,9 мм.
Поред падавина, у среду је на Хрватском приморју дувао и јак јужни ветар, а у Сплиту је увече забележен веома јак југо са просечном брзином од 14 м/с са ударима до скоро 80 км/х.
Ветар је оборио дрво у близини аутобуске станице у Плочама, што је захтевало интервенцију ватрогасаца, додаје Индекс.