РХМЗ УПОЗОРАВА, ЧЕКА НАС ХАОС! Невреме, киша, високе температуре, ЕВО КАДА И ГДЕ СЕ ОЧЕКУЈЕ НЕВРЕМЕ

10.09.2025. 10:05
невреме
Фото: Pixabay.com

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење за целу територију Србије. Данас и сутра на снази је упозорење због чак 4 опасне временске појаве - грмљавине, пљускова, олујног ветра и високих температура.

Ветар ће током дана јачати, достижући олујну јачину на југу Баната и у доњем Подунављу. Променљиво време са кишом ће трајати до недеље, а од 15. септембра очекује се стабилизација и сунчано време.

Према прогнози РХМЗ, данас се очекује променљиво облачно и топло време.

- Током јутра на подручју Војводине местимично киша или краткотрајни пљускови - најављују из РХМЗ.

После подне и увече падаће киша, пљускови и грмљавина захватиће северне, западне и југозападне крајеве, док ће се током ноћи проширити и на остатак земље.

- Ветар слаб и умерен, југоисточни, после подне и увече на југу Баната и у доњем Подунављу јак, а током ноћи и са ударима олујне јачине. Највиша температура од 28 на северозападу до 33 на југоистоку Србије - додају.

До краја недеље променљиво, нестабилно време

До недеље, 14. септембра, задржаће се променљиво облачно, топло и нестабилно са локалном појавом кише и пљускова са грмлјавином, а само још у четвртак у кошавском подручју и ветровито са умереним и јаким, на југу Баната и у доњем Подунављу и олујним југоисточним ветром.

- Почетком следеће седмице, од 15. септембра, претежно сунчано и умерено топло са највишом дневном температуром мало испод и око 30 степени - закључују.

Данас и сутра на снази жуто упозорење у целој земљи

Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење за целу територију Србије, данас и сутра, и то због чак три опасне временске појаве.

Жути метеоаларми, који упозоравају да је време потенцијално опасно, данас ће бити на снази због грмљавине, јаког ветра и високих температура, а сутра само због грмљавине и јаког ветра.

