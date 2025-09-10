РХМЗ УПОЗОРАВА, ЧЕКА НАС ХАОС! Невреме, киша, високе температуре, ЕВО КАДА И ГДЕ СЕ ОЧЕКУЈЕ НЕВРЕМЕ
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење за целу територију Србије. Данас и сутра на снази је упозорење због чак 4 опасне временске појаве - грмљавине, пљускова, олујног ветра и високих температура.
Ветар ће током дана јачати, достижући олујну јачину на југу Баната и у доњем Подунављу. Променљиво време са кишом ће трајати до недеље, а од 15. септембра очекује се стабилизација и сунчано време.
Према прогнози РХМЗ, данас се очекује променљиво облачно и топло време.
- Током јутра на подручју Војводине местимично киша или краткотрајни пљускови - најављују из РХМЗ.
После подне и увече падаће киша, пљускови и грмљавина захватиће северне, западне и југозападне крајеве, док ће се током ноћи проширити и на остатак земље.
- Ветар слаб и умерен, југоисточни, после подне и увече на југу Баната и у доњем Подунављу јак, а током ноћи и са ударима олујне јачине. Највиша температура од 28 на северозападу до 33 на југоистоку Србије - додају.
До краја недеље променљиво, нестабилно време
До недеље, 14. септембра, задржаће се променљиво облачно, топло и нестабилно са локалном појавом кише и пљускова са грмлјавином, а само још у четвртак у кошавском подручју и ветровито са умереним и јаким, на југу Баната и у доњем Подунављу и олујним југоисточним ветром.
- Почетком следеће седмице, од 15. септембра, претежно сунчано и умерено топло са највишом дневном температуром мало испод и око 30 степени - закључују.
Данас и сутра на снази жуто упозорење у целој земљи
Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење за целу територију Србије, данас и сутра, и то због чак три опасне временске појаве.
Жути метеоаларми, који упозоравају да је време потенцијално опасно, данас ће бити на снази због грмљавине, јаког ветра и високих температура, а сутра само због грмљавине и јаког ветра.