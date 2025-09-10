light rain
Упаљени аларми и за сутра!

Шид, Сремска Митровица, Сомбор... ОВИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ БИЋЕ ПРВИ НА УДАРУ Могућа појава града и јаког олујног ветра, УПОЗОРАВА РХМЗ

10.09.2025. 15:47 15:50
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Фото: Pljusak u Novom Sadu/F. Bakić

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је најновије упозорење на невреме које сутра стиже у Србију, међутим пљускови ће нашу земљу погодити већ данас, и то кроз сат времена.

Како се може видети на сајту Време радар, прва јача киша пашће на северозападу земље у 15 часова, тачније у Шиду, Сремској Митровици, Обреновцу, Убу, Ваљеву, Лазаревцу, Осечини, Крупњу.

До 18 часова оне ће престати, а онда се поново очекује пљусак, и то на самом северу земље. Киша би требало да падне у Бајмоку, Сомбору, Оџацима, Апатину.

Око 21 час падавине ће бити забележене и на југозападу земље, а у 22 часа пљуштаће у Београду.

Током ноћи време ће остати релативно суво, па се пљускови опет очекују од 4 ујутру, а у 5 ће јачи поново бити у Београду. Ипак, грађани треба да буду на посебном опрезу сутра око 11 часова, јер се, према радару, тада очекују јачи пљускови и грмљавина у целој земљи.
РХМЗ ће издавати хитна упозорења сат, два пре самог невремена

Подсетимо, РХМЗ данас је издао најновије упозорење за четвртак, 11. септембар, у којем се наводи да се на подручју земље очекују пљускови и грмљавине, локално праћени градом и јаким или олујним ветром. Због тога, наглашавају, РХМЗ ће издавати хитна упозорења сат, два пре самог невремена.

Како наводи РХМЗ, највећа вероватноћа за појаву непогода је у западним, централним и јужним деловима Србије.

Пљускови и грмљавине који се очекују сутра изоловано ће бити праћени градом и јаким или олујним ветром, са већом вероватноћом појаве у западној, централној и јужној Србији. За конкретне локације биће издавана хитна упозорења један до два часа унапред - саопштио је РХМЗ.

Фото: Дневник (Филип Бакић)

Време у Србији данас и сутра
 

Аларми за сутра су упаљени због укупно 3 појаве - пљускова, грмљавине и олујног ветра!

Како је раније најавио РХМЗ, након кише која је у јутарњим сатима осмотрена у Војводини и појединим деловима Београда, у наставку дана очекује се углавном суво време уз дуже сунчане интервале на југу Србије и уз умерену облачност на северу и у централним пределима.

Касније после подне и увече повећање нестабилности, па се појава кише и плјускова са грмлјавином поново очекује у Војводини, на југозападу и западу Србије, док се у току ноћи локалне падавине прогнозирају и у централним крајевима - напомињу из РХМЗ.

У четвртак, тачније сутра, умерено до потпуно облачно и нестабилно време, повремено с кишом и локалним плјусковима са грмлјавином, који изоловано могу бити и израженији уз град и јак или олујни ветар и са већом вероватноћом појаве непогоде у западној, централној и јужној Србији, пише Блиц.
 

Метео невреме србија невреме РХМЗ рхмз упозорење
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Друштво
