САОБРАЋАЈ У ХАОСУ, УЛИЦЕ ПОД ВОДОМ Невреме пустоши Хрватску
ЗАГРЕБ: Због поплаве, водених бујица, одрона блата или камења на коловозима у деловима Хрватске, Горском котару и Хрватском приморсју, саобраћај је отежан, а у прекиду су и неке трајектне, катамаранске и бродске линије.
Јако невреме погодило је јуче Ријеку и околину где је током дана пало више од 150 литара кише по квадратном метру.
Ватрогасци су помагали у отклањању последица поплављених пословних простора и станова у нижим деловима града и на подручјима погођеним бујицама.
Грмљавинско невреме праћено обилном кишом захватило је и јужни део земље, посебно Мљет и Дубровник. Све хитне службе су у приправности, али засад није било озбиљнијих интервенција.
Kоловози су мокри и клизави у већем делу земље, а пљускови праћени грмљавином најављени су и за данас, углавном у Славонији, Далмацији, и на северном делу Јадрана, а у послеподневним сатима и у централној Хрватској.