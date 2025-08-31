overcast clouds
19°C
31.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО, ФОТО) ВЕЛИЧАНСТВЕНИМ ВАТРОМЕТОМ У ФУТОГУ ПОСЛАТЕ ПОРУКЕ МИРА Новосађани из свих делова града јасно рекли НЕ блокадама ДОСТОЈАНСТВЕН СКУП ЗА ПОВРАТАК НОРМАЛНОМ ЖИВОТУ

31.08.2025. 20:23 20:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
нс
Фото: Дневник

Величанственим ватрометом у Футогу завршена је шетња против блокада која је окупила више хиљада грађана Новог Сада и околине који су послали поруке мира.

Више хиљада грађана окупило се у Ветернику како би исказали своје незадовољство вишемесечним блокадама и уличним насиљем који су потом прошетали до Спортског центра у Футогу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Непрегледна колобна грађана на челу са мотористима послала је јасну поруку да је доста блокада и да желе да се врате нормалном животу. Они су носили заставе Србије, мајице на којима пише "Србија", "Нови Сад против блокада" и мајице у бојама српске тробојке, као и транспаренте "Желим да радим", "Желим да учим", "Желим да се крећем" и "Ветерник против блокада". Могли су се видети и транспаренти "Нови Сад против блокада" и "Нови Сад тиха већина". 

нс
Фото: Дневник

Градоначелник Жарко Мићин учествовао је на овом величанственом и достојанственом скупу и мирној шетњи од Ветерника до Футога. Мићин је истакао да су грађани послали јасну поруку да желе да живе нормално и слободно.

-Велики број Новосађана је пристојно и јасно поручио да жели да им деца иду у школе, а студенти на факултет. Да им нико не блокира улице. Не долази пред куће и станове. Да им нико не исписује графите мржње на фасадама кућа, само зато што другачије мисле. Данас смо још jедном потврдили да је наша визија заснована на бољој садашњости и будућности за све. Данас смо потврдили да смо посвећени дијалогу, заједништву, напретку и бољем животу свих људи - рекао је Мићин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Осим у Ветернику и Футогу окупљања грађана који се противе блокадама, одржана су и у Београду и Крагујевцу. Грађани су се окупили и у Руми, Бачкој Паланци, Врњачкој Бањи, Пироту, Малом Зворнику, Владимирцима, Трговишту, Убу, Аранђеловцу, Зрењанину, Пожеги, Лозници, Краљеву, Старој Пазови, Инђији, Бору, Зајечару, Бујановцу, Белој Паланци, Шиду, Мерошини, Обреновцу. 

нс
Фото: Дневник

У Београду се велики број грађана окупио у Земуну, на Магистарском тргу, који су потом прошетали доЗемунског кеја.

Окупљања грађана против блокада одржана су и 20. августа у 49 места, када је, према процени полиције, учествовало око 33.000 људи, као и 23. августа, када се на скуповима у 71 општини и граду окупило око 70.000 људи. 

Ветерник
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај