(ВИДЕО, ФОТО) ВЕЛИЧАНСТВЕНИМ ВАТРОМЕТОМ У ФУТОГУ ПОСЛАТЕ ПОРУКЕ МИРА Новосађани из свих делова града јасно рекли НЕ блокадама ДОСТОЈАНСТВЕН СКУП ЗА ПОВРАТАК НОРМАЛНОМ ЖИВОТУ
Величанственим ватрометом у Футогу завршена је шетња против блокада која је окупила више хиљада грађана Новог Сада и околине који су послали поруке мира.
Више хиљада грађана окупило се у Ветернику како би исказали своје незадовољство вишемесечним блокадама и уличним насиљем који су потом прошетали до Спортског центра у Футогу.
Непрегледна колобна грађана на челу са мотористима послала је јасну поруку да је доста блокада и да желе да се врате нормалном животу. Они су носили заставе Србије, мајице на којима пише "Србија", "Нови Сад против блокада" и мајице у бојама српске тробојке, као и транспаренте "Желим да радим", "Желим да учим", "Желим да се крећем" и "Ветерник против блокада". Могли су се видети и транспаренти "Нови Сад против блокада" и "Нови Сад тиха већина".
Градоначелник Жарко Мићин учествовао је на овом величанственом и достојанственом скупу и мирној шетњи од Ветерника до Футога. Мићин је истакао да су грађани послали јасну поруку да желе да живе нормално и слободно.
-Велики број Новосађана је пристојно и јасно поручио да жели да им деца иду у школе, а студенти на факултет. Да им нико не блокира улице. Не долази пред куће и станове. Да им нико не исписује графите мржње на фасадама кућа, само зато што другачије мисле. Данас смо још jедном потврдили да је наша визија заснована на бољој садашњости и будућности за све. Данас смо потврдили да смо посвећени дијалогу, заједништву, напретку и бољем животу свих људи - рекао је Мићин.
Осим у Ветернику и Футогу окупљања грађана који се противе блокадама, одржана су и у Београду и Крагујевцу. Грађани су се окупили и у Руми, Бачкој Паланци, Врњачкој Бањи, Пироту, Малом Зворнику, Владимирцима, Трговишту, Убу, Аранђеловцу, Зрењанину, Пожеги, Лозници, Краљеву, Старој Пазови, Инђији, Бору, Зајечару, Бујановцу, Белој Паланци, Шиду, Мерошини, Обреновцу.
У Београду се велики број грађана окупио у Земуну, на Магистарском тргу, који су потом прошетали доЗемунског кеја.
Окупљања грађана против блокада одржана су и 20. августа у 49 места, када је, према процени полиције, учествовало око 33.000 људи, као и 23. августа, када се на скуповима у 71 општини и граду окупило око 70.000 људи.