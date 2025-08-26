ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ БИЋЕ КАО ПАРКОВИ У ХОЛАНДИЈИ План генералне регулације „Штранд-Кабел“ предвиђа да обала Дунава буде 55 одсто под стаблима и декоративним биљкама, оплемениће их ЛОЛИПОП и ЛАЖНИ ИНДИГО
План генералне регулације „Штранд-Кабел“, осим изградње цркве на Лиману и саобраћајних површина, подразумева да се детаљно уреде зелене површине на овом простору, како би се заједно са постојећим и планираним садржајима остварила задовољавајућа функционално-просторна организација.
Како се наводи у Плану, који је изложен у ЈП „Урбанизам“ Нови Сад и на њиховом сајту, избор биљних врста треба да буде у складу са педолошким, климатским, хидролошким и другим условима средине и одређеном планском наменом како би се остварио максималан ефекат озелењавања.
-Планира се комбиновање дрвећа и жбуња различитих висина, у циљу санирања негативних утицаја на животну средину, ради очувања и унапређења еколошких функција локалитета. Потребно је обезбедити предност у коришћењу аутохтоних биљака, уз употребу мањег процента егзотичних и других адекватних алохтоних врста- стоји у Плану.
Како се даље додаје, крошњама високих лишћара засенчиће се што већи проценат вештачких површина (нпр. паркинг-простора и стаза).
Такође, наводи се да ће се избегавати примена инвазивних врста на простору, као што су копривић, трновац, кисело дрво, жива ограда и многе друге, док ће се постојеће самоникле инвазивне врсте уклонити.
У првом заштитном појасу линије одбране од поплава не планира се уређење зелене површине, осим уређења травног покривача. У другом и трећем заштитном појасу линије одбране од поплава планира се задржавање постојеће високе вегетације и поставка нижих и полеглих украсних и декоративних биљака, као и уређење травним покривачем.
Пре значајнијих захвата подизања или реконструисања зелене површине биће извршена студија компонената природне средине.
Од ириса до биљака познатих у биљној медицини
У постојећи биљни фонд, хортикултурним уређењем биће убачене и друге врсте биљака.
Тако ће се у новој оази мира наћи „Лолипоп“, патуљаста вишегодишња биљка која цвета у љубичастим цветовима од јула до октобра. Њена интензивна боја привлачи пчеле, птице и лептире, а не постоје њени токсични ефекти.
Лепоту зеленилу даће и ехинацеа, са својим розе цветовима, а позната је по употреби у биљној медицини.
Како се у плану још наводи, у плану су предложене за сађене и вероника, преријски слез, хималајски мак, кнауција, ирис и лажни индиго, за који истичу да је прилично необична биљка са плаво-зеленим листовима.
Зеленило у оквиру паркинг површине
Завршеном реконструкцијом 2020. године, зона паркиралишта се сматра завршеном целином по питању уређења. У оквиру зоне паркиралишта планира се редовно одржавање биљног фонда.
Уколико постоји потреба, дуж саобраћајница могу се поставити дрвореди, а могућа је поставка штитника за стабла, односно челичних решетака, на местима где нема травнатог прекривача а постоји потреба за садњом дрвореда.