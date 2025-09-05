ОЧУВАЊЕМ ПРИРОДЕ ЧУВА СЕ ЕКОНОМИЈА Србија добила 240 милиона евра неповратних средстава за нове пројекте заштите животне средине- Ево шта ће све бити урађено до 2032. године
Србија данас поставља темеље „зелене“ политике интегрисане у законодавство и ЕУ стандарде. Нови пројекти у заштити животне средине представљају конкретан корак напред и шансу да се постигне дугорочна одрживост.
Споразум о финансирању Вишегодишњег оперативног програма за секторе животне средине и енергетике вредан 325,2 милиона евра, од чега су 240 милиона евра бесповратна средства из ИПА фондова Европске уније, потписан је од стране Србије и Европске уније.
Овим програмом управљаће институције Републике Србије у индиректном систему управљања, који је у складу са начином на који државе чланице Европске уније спроводе своје програме у оквиру кохезионих и фондова намењених регионалном развоју.
Како се наводи, ово представља још један начин подршке Србији у приступању ЕУ.
Нови програм подржаће и развој капацитета за прелазак на обновљиве изворе енергије и унапређење јавних водоводних и канализационих система.
Програм обухвата и мере заштите квалитета ваздуха с циљем смањења штетних емисија и побољшања јавног здравља. Ту је и обнова или изградња инфраструктуре, а улагаће се и у јачање капацитета локалних и националних институција и у развој техничке документације.
Програм обухвата програмске године 2024 - 2027. и спроводиће се од 2025. до 2032. године, а стопа суфинансирања програма је 26,2 одсто.
За скоро две и по деценије уложено 598 милиона евра
Кроз инвестиције и пројекти Европске уније од 2001. године, уложено је око 598 милиона евра у заштиту животне средине, уз 402 милиона евра донација.
Радила су се постројења за третман отпадних вода, регионалне депоније, мониторинг ваздуха, пројекти за азбест, филтрација пепела у ТЕ „Никола Тесла“...