ОЧУВАЊЕМ ПРИРОДЕ ЧУВА СЕ ЕКОНОМИЈА Србија добила 240 милиона евра неповратних средстава за нове пројекте заштите животне средине- Ево шта ће све бити урађено до 2032. године

05.09.2025. 11:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: unsplash.com

Србија данас поставља темеље „зелене“ политике интегрисане у законодавство и ЕУ стандарде. Нови пројекти у заштити животне средине представљају конкретан корак напред и шансу да се постигне дугорочна одрживост.

Споразум о финансирању Вишегодишњег оперативног програма за секторе животне средине и енергетике вредан 325,2 милиона евра, од чега су 240 милиона евра бесповратна средства из ИПА фондова Европске уније, потписан је од стране Србије и Европске уније.

Овим програмом управљаће институције Републике Србије у индиректном систему управљања, који је у складу са начином на који државе чланице Европске уније спроводе своје програме у оквиру кохезионих и фондова намењених регионалном развоју.

Како се наводи, ово представља још један начин подршке Србији у приступању ЕУ.

Нови програм подржаће и развој капацитета за прелазак на обновљиве изворе енергије и унапређење јавних водоводних и канализационих система.

Фото: unsplash.com

Програм обухвата и мере заштите квалитета ваздуха с циљем смањења штетних емисија и побољшања јавног здравља. Ту је и обнова или изградња инфраструктуре, а улагаће се и у јачање капацитета локалних и националних институција и у развој техничке документације. 

Програм обухвата програмске године 2024 - 2027. и спроводиће се од 2025. до 2032. године, а стопа суфинансирања програма је 26,2 одсто.

За скоро две и по деценије уложено 598 милиона евра

Кроз инвестиције и пројекти Европске уније од 2001. године, уложено је око 598 милиона евра у заштиту животне средине, уз 402 милиона евра донација.

Радила су се постројења за третман отпадних вода, регионалне депоније, мониторинг ваздуха, пројекти за азбест, филтрација пепела у ТЕ „Никола Тесла“...

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
