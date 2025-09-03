ТЕКСТИЛНИ ОТПАД СВРСТАН ЈЕ МЕЂУ ВОДЕЋЕ ЗАГАЂИВАЧЕ ЗЕМЉИШТА И ВОДЕ Куповина половне одеће продужава живот планете
Продавнице половне одеће код нас одавно постоје. То је начин да се уштеди, али и да се чува животна средина.
Текстилни отпад сврстан је међу водеће загађиваче земљишта и воде. Статистика каже да се сваке године у Србији прода више од 80.000 тона одеће, односно 12 килограма гардеробе по особи, пише РТС.
Хиперпродукција одеће постала је и светски еколошки проблем, јер она временом завршава као отпад, а гардероба у себи садржи велики број тешко разградивих материјала. Куповина половне гардеробе неки третирају као начин да се смањи загађење, а истовремено представља и значајну уштеду за кућни буџет.
Текстил је могуће рециклирати, а животни век продужити куповином половне одеће. Према последњим истраживањима око 50 одсто грађана Србије поклања гардеробу, док је 30 одсто њих баца.