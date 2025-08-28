ЏАЈИЋ О ПЛАВОМ ДРЕСУ: Србија се враћа традицији; РАДУЈКО ПОРУЧИО: Да узмемо пелцер од кошаркаша
Фудбалски савез Србије представио је нове, плаве дресове националног тима.
Председник ФСС Драган Џајић истакао је емотивну димензију повратка плаве боје на дрес репрезентације.
– Плава боја, за мене лично, има посебну вредност и носи снажну емоцију, подсећа ме на утакмицу против Енглеске у Фиренци 1968. године у полуфиналу Купа нација када смо победили 1:0. У том дресу сам доживео највеће успехе у играчкој каријери и много ми је драго што се репрезентација Србије враћа традицији. Верујем да ће и ова генерација стварати нова сећања и бележити историјске резултате у опреми са обележјима новог техничког спонзора. Желим да се захвалим компанији Капели спорт на указаном поверењу и одлуци да изаберу баш Србију као свог најважнијег партнера на европском континенту. Уверен сам да ће нови дрес, уз квалитет и симболику коју носи, бити подстрек нашим играчима, али и додатна веза са навијачима који верују у репрезентацију – истакао је Џајић.
Генерални секретар ФСС Бранко Радујко нагласио је да нови дрес доноси спој традиције и модерног времена.
– Враћамо плаву боју која нас подсећа на историјске тренутке српског фудбала, па нека се понови та победа против Енглеза. Плаве дресове носе и наши кошаркаши са којима ћемо се срести у Риги, па да узмемо неки "пелцер". Детаљи су пажљиво усклађени, са нијансама које прате боје наше заставе и мотивом пиротског ћилима који носи снагу заједништва и нераскидиве везе са коренима. Посебну вредност има и повратак старог грба, симбола емоције и припадности, који ће додатно зближити играче и навијаче у заједничкој борби за пласман на Светско првенство. Сарадња са компанијом Капели спорт донела је један од најуноснијих уговора у историји Савеза, а сама чињеница да су САД, Канада и Мексико домаћини наредног Мундијала даје овој сарадњи додатну тежину. Играчи су задовољни квалитетом и технологијом израде, што нам је свакако од изузетне важности. Уверени смо да овај дрес доноси нову енергију и постаје обележје наших амбиција и вере у успех националног тима – поручио је Радујко.