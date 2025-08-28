clear sky
ЏАЈИЋ О ПЛАВОМ  ДРЕСУ: Србија се враћа традицији; РАДУЈКО ПОРУЧИО: Да узмемо пелцер од кошаркаша

28.08.2025. 20:18
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Фудбалски савез Србије представио је нове, плаве дресове националног тима.

Председник ФСС Драган Џајић истакао је емотивну димензију повратка плаве боје на дрес репрезентације.

Плава боја, за мене лично, има посебну вредност и носи снажну емоцију, подсећа ме на утакмицу против Енглеске у Фиренци 1968. године у полуфиналу Купа нација када смо победили 1:0. У том дресу сам доживео највеће успехе у играчкој каријери и много ми је драго што се репрезентација Србије враћа традицији. Верујем да ће и ова генерација стварати нова сећања и бележити историјске резултате у опреми са обележјима новог техничког спонзора. Желим да се захвалим компанији Капели спорт на указаном поверењу и одлуци да изаберу баш Србију као свог најважнијег партнера на европском континенту. Уверен сам да ће нови дрес, уз квалитет и симболику коју носи, бити подстрек нашим играчима, али и додатна веза са навијачима који верују у репрезентацију истакао је Џајић.

Генерални секретар ФСС Бранко Радујко нагласио је да нови дрес доноси спој традиције и модерног времена.

Враћамо плаву боју која нас подсећа на историјске тренутке српског фудбала, па нека се понови та победа против Енглеза. Плаве дресове носе и наши кошаркаши са којима ћемо се срести у Риги, па да узмемо неки "пелцер". Детаљи су пажљиво усклађени, са нијансама које прате боје наше заставе и мотивом пиротског ћилима који носи снагу заједништва и нераскидиве везе са коренима. Посебну вредност има и повратак старог грба, симбола емоције и припадности, који ће додатно зближити играче и навијаче у заједничкој борби за пласман на Светско првенство. Сарадња са компанијом Капели спорт донела је један од најуноснијих уговора у историји Савеза, а сама чињеница да су САД, Канада и Мексико домаћини наредног Мундијала даје овој сарадњи додатну тежину. Играчи су задовољни квалитетом и технологијом израде, што нам је свакако од изузетне важности. Уверени смо да овај дрес доноси нову енергију и постаје обележје наших амбиција и вере у успех националног тима поручио је Радујко.

драган џајић фудбалска репрезентација србије фудбалери србије дрес србије
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
