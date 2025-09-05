ЕКВАДОР, КОЛУМБИЈА И ПАРАГВАЈ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ: Меси се опростио од домаће публике
Фудбалери Еквадора, Колумбије и Парагваја обезбедили су пласман на Светско првенство 2026. године, док се Лео Меси са два гола и победом Аргентине над Венецуелом, резултатом 3:0, опростио од домаће публике када су у питању званичне утакмице.
Меси (38) је још раније најавио да ће се после Светског првенства које ће се следеће године одржати у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади повући из репрезентације са којом је освојио светску титулу 2022. године у Катару.
Фудбалер Мајамија је дао два гола у победи над Венецуелом, а навијачи су га поздравили после утакмице овацијама и огромним аплаузом.
Аргентина ће јужноамеричке квалификације за СП окончати на првом месту без обзира на исходе мечева последњег кола.
Аргентини, Бразилу и Уругвају, који су раније осигурали визе за Мондијал, ноћас су се прикључили Колумбија, Парагвај и Еквадор, па је из Јужне Америке остало само да се види ко ће као седмопласирани у Интерконтинентални бараж.
У игри за то место су Венецуела са 18 и Боливија са 17 бодова. У последњем колу, у уторак, Венецуела дочекује Колумбију, а Боливија Бразил.
Резултати и стрелци мечева 17. кола су Аргентина – Венецуела 3:0 (Меси 39, 80, Мартинез 76), Колумбија – Боливија 3:0 (Родригез 31, Кордоба 74, Кинтеро 83), Парагвај – Еквадор 0:0, Уругвај – Перу 3:0 (Агире 14, Де Араскета 58, Винас 80), Бразил – Чиле 3:0 (Естевао 38, Лукас Пакета 72, Бруно Гимараеш).
На табели, Аргентина има 38 бодова, Бразил 28, Уругвај 27, Еквадор 26, Колумбија и Парагвај по 25, Венецуела 18, Боливија 17, Перу 12, Чиле 10.