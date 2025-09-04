КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Немачка нокаутирана, Кикс Холандије, лака "тројка" Шпаније и "шестица" Белгије
Фаворити су ове вечери били половични, када су у питању утакмице квалификација за Светско првенство 2026. године.
Фудбалери Словачке приредили су велико изненађење у квалификацијама за Мундијал 2026. победивши Немачку резултатом 2:0 (1:0). Иако је у питању сам почетак квалификационе групе А, која броји само четири селекције, јасно је да у редовима "панцера" много тога не штима. Словаци су дословно надиграли екипу Јулијана Нагелсмана и истакли кандидатуру да се са првог места пласирају у САД, Канаду и Мексико наредне године. На "Техелне поле" стадиону у Братислави домаћин је дошао до предности у 42. минуту када је Ханцко матирао голмана Баумана. Тај шок за Немце пренео се и дуплирао после 10 минута игре у наставку. Тада је Стрелец "изломио" чувара и на прелеп начин левом ногом погодио скоро саме рашље гола фаворита. Очекивала се макар тада нека реакција Немачке, али није било никакве идеје у јаловим нападима и добили смо прво велико изненађење у актуелним квалификацијама за Светско првенство. Оправдање није ни то што Нагелсман на располагану није имао Хаверца, Мусијалу, Сулеа, Тер Штегена, Ундава, Клајнденста...
У оквиру исте групе, Северна Ирска је у гостима савладала Луксембург резултатом 3:1 (1:1). "Острвљани" су повели у 7. минуту када је Прајс промашио пенал, али је одбитак Рид сместио у мрежу домаћина. Иако је Дардари изједначио у 30. минуту, Шарлс је већ у првом минуту другог полувремена. Преломна тачка била је у 66. минуту када је Саид Кораћ, бивши фудбалер Војводине, добио други жути картон, а то је материјализовао Девени у 70. за коначних 3:1.
Бодове је просула и Холандија, и то на домаћем терену. На "Јохан Кројф" арени у Амстердаму Пољска је одолела и однела вредан бод ремијем резултатом 1:1 (1:0). "Лале" су повеле у 28. минуту и деловало је да имају миран наставак и одрађивање посла пред собом. Међутим, Пољаци се нису "сложили" и успели су у 80. минуту преко Кеша да дођу до 1:1 и да у самом финишу одоле свим нападима фаворизованог домаћина.
Бугари нису те среће, а ни квалитета, па су у Софији убедљиво поражени од актуелног шампиона Европе, селекције Шпаније резултатом 3:0 (3:0). Све је "фурија" решила у првом полувремену, тачније, до 38. минута када је постигла све голове. Већ у 5. је Бугарску начео Ојазрабал, на истеку пола сата предност је дуплирао Кукуреља, а у 38. је Мерино поставио коначан резултат.
Белгија је била најубедљивија ове вечери, победом од чак 6:0 (1:0) на гостовању у Лихтенштајну. Први гол дао је Де Кујпер у 29. минуту, а онда су се у другом полувремену као стрелци ређали Тилеманс у 46, Теате у 60, Де Брујне у 62, поново Тилеманс у 70. и на крају Фофана у првом минуту надокнаде.
Фудбалери Турске победила је у гостима селекцију Грузије резултатом 3:2 у групи Е квалификација за Светско првенство. Голове за Турску постигли су Мерт Мулдур у трећем минуту, Керем Артуркоглу у 41. и 52. минуту. Стрелаци за Грузију били су Зурико Давиташвили у 63. минуту и Хвича Кварацхелија у 90+8. Турска је утакмицу завршила са 10 играча, након што је Барис Алпер Јилмаз добио црвени картон у 71. минуту.
Фудбалери Литваније и Малте одиграли су нерешно 1:1 у групи Г, док је Велс у групи Ј савладао Казахстан 1:0.