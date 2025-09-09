ЕНГЛЕЗИ У БЕОГРАДУ ПОСЛЕ 38 ГОДИНА: На трибинама и 2.500 навијача
Фудбалери Србије вечерас (уторак) од 20.45 часова играју против Енглеске у Београду на стадиону „Рајко Митић“ у квалификацијама за Светско првенство 2026.
Уз репрезентацију Енглеске, на гостовању у Београду, биће преко 2.500 навијача.
Може се то наслутити на основу податка из Фудбалског савеза Србије.
– Енглезима је остављен контигент од 2.500 улазница и очекујемо да ће имати подршку толиког броја навијача – саопштено је за Спорт клуб из седишта српске куће фудбала.
Део присталица енглеског тима стигао је у Београд већ у недељу. Енглеска репрезентација, занимљиво, није тренирала на стадиону „Рајко Митић“. Изабраници Томаса Тухела, због кашњења лета у вечерњим сатима, одустали су од шетње тереном и упознавања са највећим фудбалским објектом у Србији.
Енглези после непуних 38 година долазе у Београд.