ГРАДИШТАНЦИ НА ПРЕМИЈЕРИ НОВЕ СЕЗОНЕ ДОЧЕКУЈУ ОБИЛИЋ ИЗ ЗМАЈЕВА: Сви у погону

14.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Власта Јанков
Dragoljub Vasić je zadužio desetku i bića važan šraf u gradištanskoj mašineriji
Фото: Драгољуб Васић је задужио “десетку” и биће важан “шраф у градиштанској машинерији”, фото: В. Јанков

Војводина из Бачког Градишта спрмно дочекује седму сезону у Војвођанској лиги “север”.

Први ривал у недељу од 17,30 сати биће им Обилић из Змајева. Тренер Градиштанаца Мирко Давидовић наглашава да се током припрема добро радило, да су свииграчи у погону и сатренутно најјачим саставом дочекују Змајевчане. Оптимизам се гради ина играма у припремном периоду. Одиграли сушест утакмица. Победили су АФК у Адиса 4:2, ОФК Сириг кодкуће са 2:0, Чоку са 3:0 и Петроварадин са 5:0, играли нерешено у Жабљу са ЖСК-ом и пртерпели пораз резултатом 0:3 једино у сусрету са омладинцима ОФК Београда.

-Наглашавам сатренутно најјачим саставом, јер планирамо да ангажујемо, бар,још двојицу играча, како бисмо имали ростер који може навреме да избегне зону испадања. Радили смо током припрема добро и верујем да ће то донети очекивани профит на старту нове сезоне. Било би нам много лакше уз пуне трибуне на стадиону и навијање, јер је оно увек ветар у леђа играчима. Оптимиста сампо питању резултата и очекујем прва три бода у новој сезонине крије тренер Мирко Давидовић.

Недељну утакмицу у Бачком Градишту судиће Петар Дражић из Бачке Паланке, а аситираће му крај аутлиније суграђанин Милан Боснић ињегов имењак Милан Бошкић из Оџака, док ћеделегат бити Томислав Латки из Суботице.

В. Јанков

 

