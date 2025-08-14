ГРАДИШТАНЦИ НА ПРЕМИЈЕРИ НОВЕ СЕЗОНЕ ДОЧЕКУЈУ ОБИЛИЋ ИЗ ЗМАЈЕВА: Сви у погону
Војводина из Бачког Градишта спрмно дочекује седму сезону у Војвођанској лиги “север”.
Први ривал у недељу од 17,30 сати биће им Обилић из Змајева. Тренер Градиштанаца Мирко Давидовић наглашава да се током припрема добро радило, да су свииграчи у погону и сатренутно најјачим саставом дочекују Змајевчане. Оптимизам се гради ина играма у припремном периоду. Одиграли сушест утакмица. Победили су АФК у Адиса 4:2, ОФК Сириг кодкуће са 2:0, Чоку са 3:0 и Петроварадин са 5:0, играли нерешено у Жабљу са ЖСК-ом и пртерпели пораз резултатом 0:3 једино у сусрету са омладинцима ОФК Београда.
-Наглашавам сатренутно најјачим саставом, јер планирамо да ангажујемо, бар,још двојицу играча, како бисмо имали ростер који може навреме да избегне зону испадања. Радили смо током припрема добро и верујем да ће то донети очекивани профит на старту нове сезоне. Било би нам много лакше уз пуне трибуне на стадиону и навијање, јер је оно увек ветар у леђа играчима. Оптимиста сампо питању резултата и очекујем прва три бода у новој сезони - не крије тренер Мирко Давидовић.
Недељну утакмицу у Бачком Градишту судиће Петар Дражић из Бачке Паланке, а аситираће му крај аутлиније суграђанин Милан Боснић ињегов имењак Милан Бошкић из Оџака, док ћеделегат бити Томислав Латки из Суботице.
В. Јанков