light rain
23°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАПИТЕН НИКОЛА МИЛЕНКОВИЋ ИСКЉУЧЕН У ДУЕЛУ СА ЕНГЛЕЗИМА: Извињавам се навијачима, надиграли су нас

09.09.2025. 23:45 23:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
srbija7
Фото: TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Репрезентативац Србије Никола Миленковић изјавио је вечерас да су фудбалери Енглеске у потпуности надиграли његов тим и извинио се навијачима због лоше игре на мечу квалификација за Светско првенство 2026. године.

Фудбалери Енглеске победили су вечерас у Београду селекцију Србије резултатом 5:0 у мечу групе К квалификација за СП 2026. Миленковић је добио црвени картон у 72. минуту.

"Желим да се извиним навијачима, који су вечерас дошлли да нам пруже подршку. Нисмо успели да их обрадујемо и оправдамо очекивања. Енглези су нас надиграли, ми нисмо били на нивоу ових мечева. Примили смо три гола из прекида што не сме да се дешава. Морамо да се припремимо за наредне утакмице", изјавио је Миленковић после меча за ТВ Арена спорт.

Фудбалери Енглеске се налазе на првом месту на табели са 15 бодова, док је Србија трећа сам седам.

Фудбалери Србије ће наредни меч у квалификацијама за СП 2026. одиграти 11. октобра у Београду против Албаније.

квалификације фудбалери србије светско првенство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРАГАН СТОЈКОВИЋ ПОСЛЕ ДЕБАКЛА: "Нисмо ни могли боље да очекујемо", НАВИЈАЧИ МУ ВИКАЛИ: "Пикси одлази"
piksi

ДРАГАН СТОЈКОВИЋ ПОСЛЕ ДЕБАКЛА: "Нисмо ни могли боље да очекујемо", НАВИЈАЧИ МУ ВИКАЛИ: "Пикси одлази"

09.09.2025. 23:22 23:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) "ПЕТАРДА" ЕНГЛЕСКЕ ПРОТИВ СРБИЈЕ НА "МАРАКАНИ": Немоћни "орлови" остали и са десет играча после искључења Миленковића
srbija4

(ФОТО, ВИДЕО) "ПЕТАРДА" ЕНГЛЕСКЕ ПРОТИВ СРБИЈЕ НА "МАРАКАНИ": Немоћни "орлови" остали и са десет играча после искључења Миленковића

09.09.2025. 20:23 23:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај