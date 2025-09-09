КАПИТЕН НИКОЛА МИЛЕНКОВИЋ ИСКЉУЧЕН У ДУЕЛУ СА ЕНГЛЕЗИМА: Извињавам се навијачима, надиграли су нас
Репрезентативац Србије Никола Миленковић изјавио је вечерас да су фудбалери Енглеске у потпуности надиграли његов тим и извинио се навијачима због лоше игре на мечу квалификација за Светско првенство 2026. године.
Фудбалери Енглеске победили су вечерас у Београду селекцију Србије резултатом 5:0 у мечу групе К квалификација за СП 2026. Миленковић је добио црвени картон у 72. минуту.
"Желим да се извиним навијачима, који су вечерас дошлли да нам пруже подршку. Нисмо успели да их обрадујемо и оправдамо очекивања. Енглези су нас надиграли, ми нисмо били на нивоу ових мечева. Примили смо три гола из прекида што не сме да се дешава. Морамо да се припремимо за наредне утакмице", изјавио је Миленковић после меча за ТВ Арена спорт.
Фудбалери Енглеске се налазе на првом месту на табели са 15 бодова, док је Србија трећа сам седам.
Фудбалери Србије ће наредни меч у квалификацијама за СП 2026. одиграти 11. октобра у Београду против Албаније.