КОСТИЋ АСИСТИРАО ВЛАХОВИЋУ за победу Јувентуса против Ђенове у Серији А

31.08.2025. 21:13 21:15
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
vlahovic
Фото: Tanjug (Tano Pecoraro/LaPresse via AP)

Фудбалери Јувентуса победили су у гостима Ђенову резултатом 1:0 у утакмици другог кола Серије А.

Стрелац јединог гола на утакмици био је српски фудбалер Душан Влаховић у 73. минуту, он је погодио главом после корнера који је извео Филип Костић.

Српски фудбалери су претходно у игру ушли у 62. минуту.

Влаховић је вечерас постигао други гол у сезони после уласка са клупе, пошто је и у првом колу био прецизан против Парме.

Екипа из Торина се тренутно налази на првом месту на табели Серије А са шест бодова, а Ђенова је на 15. позицији са једним бодом. 

Јувентус ће у следећем колу дочекати Интер, док ће Ђенова играти против Кома.

Фудбалери Торина и Фиорентине одиграли су нерешено 0:0.

Српски фудбалер Иван Илић играо је до 76. минута за Торино.

