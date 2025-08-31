КОСТИЋ АСИСТИРАО ВЛАХОВИЋУ за победу Јувентуса против Ђенове у Серији А
Фудбалери Јувентуса победили су у гостима Ђенову резултатом 1:0 у утакмици другог кола Серије А.
Стрелац јединог гола на утакмици био је српски фудбалер Душан Влаховић у 73. минуту, он је погодио главом после корнера који је извео Филип Костић.
Српски фудбалери су претходно у игру ушли у 62. минуту.
Влаховић је вечерас постигао други гол у сезони после уласка са клупе, пошто је и у првом колу био прецизан против Парме.
Екипа из Торина се тренутно налази на првом месту на табели Серије А са шест бодова, а Ђенова је на 15. позицији са једним бодом.
Јувентус ће у следећем колу дочекати Интер, док ће Ђенова играти против Кома.
Фудбалери Торина и Фиорентине одиграли су нерешено 0:0.
Српски фудбалер Иван Илић играо је до 76. минута за Торино.