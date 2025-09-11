ЛЕГЕНДА МИЛАНА КРИТИКУЈЕ ВЛАХОВИЋА: Не може да буде лидер
Душан Влаховић редовна је тема у италијанској Серији А, пошто се и даље спомиње његов статус у Јувентусу и евентуални прелазак у редове Милана.
Толико је озбиљно да се огласио и легендарни дефанзивац "росо-нера" Алесандро Костакурта.
А он баш и није за долазак српског репрезенативца на "Сан Сиро".
"Не могу да га схватим, он као да повремено има среће. Питање да ли је исти играч какав је био последње две године. Оно што је сигурно, не може бити кључни играч екипе, иако у њему видим јаког нападача. Ако би овако наставио, извинио бих му се, али нисам његов обожавалац. Чак и чињеница да је остао упркос томе што га више не желе, као да само има жељу да покупи сав новац из последње године уговора", рекао је Костакурта у интервјуу за италијански "Quotidiano Sportivo".
Ако неко има "око" за нападача и да процени квалитет, то је сигурно Костакурта.
"Џонатан Дејвид ће бити одлично појачање за Јуве, Луис Опенда и Едон Жегрова ће правити проблеме свим одбранама. Тим је солидан, али резултати ће много зависити од одбране. Видели смо прошле сезоне какав је пакао настао кад се Бремер повредио. То је била највећа несрећа за Тијага Моту".
Костакурта је имао шта и да каже против тренера Масимилијана Алегрија.
"Нисам љубитељ Алегријевог стила игре, али он је човек коме верујем, одличан избор и сигуран сам да ће довести Милан у прва четири на табели. Међутим, питање није на којој ће позицији играти Рафаел Леао или да ли ће Кристофер Енкунку бити онакав какав је био у Лајпцигу, већ хоће ли се побољшати дефанзива. Милан има велики квалитет у нападу, али одбрана је најгори део тима већ годинама. Кад Алегри среди последњу линију, може да рачуна на борбу за Скудето".
Прокоментарисао је и шансе италијанских клубова у Лиги шампиона.
"Од свих тимова из Серије А, Наполи се највише побољшао, имају једног од најбољих тренера на свету и једини су клуб из Италије који може да дође до четвртфинала или полуфинала. Остале ту не видим. Интер јесте јачи него прошле године, али и даље има превише играча који су изгубили ентузијазам, старији су за годину дана. Биће им много тешко да одрже форму коју су имали у Европи у последње три године", закључио је Костакурта.