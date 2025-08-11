НЕНАД МИЛИЈАШ ПОРУЧИО НАВИЈАЧИМА ЗВЕЗДЕ: Пун стадион кључ успеха, припремите црвене и беле мајице
Некадашњи фудбалер Црвене звезде Ненад Милијаш изјавио је да очекује пун стадион на мечу против пољског Леха у квалификацијама за Лигу шампиона.
Фудбалери Црвене звезде дочекаће сутра од 21 час на стадиону "Рајко Митић" у Београду екипу Леха у реванш утакмици трећег кола квалификација за ЛШ. У првом мечу, који је одигран прошле недеље у Пољској, било је 3:1 за шампиона Србије.
"После првог дуела у Познању утисци су одлични. Екипа је показала велико искуство и колико заправо значи континуитет наступа на међународној сцени претходних година. Иако је било неколико кадровских промена током прелазног рока, што је и нормално, види се да је костур тима на окупу већ више од годину дана. Ту су Мирко Иванић и Александар Катаи, који предводе тим на прави начин као истински лидери, уз фанстастичан рад стручног штаба. Сјајно смо ушли у меч, као и на почетку другог полувремена и привели сусрет у нашу корист на прави начин", рекао је Милијаш, пренео је сајт Црвене звезде.
Он се подсетио на 2007. годину и дуел против пољског Гроцлина.
"Сећам се да је први дуел одигран у Пољској, Баста је погодио за 0:1 и са предношћу смо чекали реванш у Београду. На Маракани је такође меч био веома захтеван. У финишу првог полувремена Кастиљо је дао гол и до краја смо успели да одиграмо баш онако како смо желели. Клубови који долазе из Пољске су увек били добро физички припремљени, компактни и није било лако играти против њих, иако је статистика кроз историју на страни Црвене звезде", навео је Милијаш, који је тренутно тренер омладинског тима Црвене звезде.
Милијаш је истакао да ће подршка навијача са трибина бити од великог значаја за пролаз у плеј-оф Лиге шампиона.
"Двомечи су врло специфични и не би требало никада да се опустимо у оваквим ситуацијама, без обзира што је резултат на нашој страни. Кључно је да играчи сада добију подршку како би направили нови успех. Сигуран сам да ће звездаши испунити стадион и сјајним навијањем помоћи играчима. Видео сам да се спрема нова кореографија са црвеним и белим мајицама, тако да сам убеђен да ће амбијент на Маракани бити прелеп. Остаје само да позовем навијаче да буду ветар у леђа момцима на терену", закључио је Милијаш.
Црвена звезда је позвала навијаче да подрже фудбалере "црвено-белих" на дуелу са Лехом.
"Такође, апелујемо на све звездаше који су обезбедили улазнице за северну и јужну трибину да обуку беле, а они који ће утакмицу пратити са запада и истока да обуку црвене мајице", наводи се на званичном сајту Звезде.