Пред старт квалификација за ЕП
ОВА ГЕНЕРАЦИЈА „ОРЛИЋА“ ИМА ОЗБИЉАН КВАЛИТЕТ – Петрић: На нама је да је изведемо на прави пут
Омладинску фудбалску (У-19) селекцију Србије наредне недеље очекује старт прве рунде квалификација за Европско првенство, које се 2026. године одржава у Велсу.
Изабраници селектора Гордана Петрића окупљају се у недељу увече у Београду, потом већ наредног јутра путују у Хрватску, где ће одрадити званични тренинг пред прву утакмицу – против Гибралтара (12. новембар, Лучко).
Тим поводом, за званични сајт Фудбалског савеза Србије говорио је селектор омладинске селекције Гордан Петрић.
На почетку разговора, селектор се осврнуо на припреме омладинаца и истакао велики квалитет и таленат којим Србија располаже у млађим селекцијама, будући да је велики број играча у минулом периоду добио прилику за доказивање.
– У последњих годину дана много играча прошло је кроз омладинску селекцију, јер смо играли искључиво припремне утакмице. Велики број њих био је са младом, па чак и са А репрезентацијом, што је похвално. Желели смо да из првог реда видимо квалитет којим располажемо као земља. Сви они показали су да имају огроман таленат, изврстан квалитет, али дошао је тренутак када је требало да се определимо за фудбалере који ће нас представљати у првом кругу квалификација, на турниру који се игра у Хрватској. Ова генерација има озбиљан квалитет, а сада је на нама, тренерима, како у репрезентацијама, тако и у клубовима, да их изведемо на прави пут. Ако се не направи успех са њима, кривце треба да тражимо међу нама, тренерима. Њихов квалитет је очигледан.
Из оправданих разлога, селектор неће моћи да рачуна на поједине фудбалере који су се налазили на списку у претходним репрезентативним прозорима.
– Нажалост, из оправданих разлога, на списку нам недостају поједини играчи, веома квалитетни: Андреј Бачанин из Базела, Андрија Максимовић из Ред Бул Лајпцига, Луис Зечевић Џон из Арсенала, Алекса Василић из Црвене звезде, Огњен Бонџулић из Младости, Матеја Прокопијевић из Чукаричког, Павле Штулић из Црвене звезде, Владан Чарапић из Чукаричког, а ту је и Мирза Ћатовић из Штутгарта, који се није раније појављивао, а волео бих да једног дана буде на нашим списковима. У овом тренутку, узимајући у обзир околности и бројне повреде и друге оправдане разлоге, ово је најквалитетнији тим којим располажемо уочи предстојећих квалификација. Момцима који нису ту желим брз опоравак и да што пре располажемо пуним кадром, надам се већ у марту, уколико обезбедимо пласман у наредни круг квалификација.
Крајњи циљ је јасан – пронаћи стратегију како да ова фантастична група играча једног дана заједно дели свлачионицу А тима.
– Ако момци оправдају очекивања и направе успех, треба да сви заједно пронађемо стратегију како да их, на исправан начин, изведемо на прави пут – да сви једног дана постану А репрезентативци. Моја порука за њих је та да имају квалитет, да је све на њима, али ако не направе жељени резултат кривци смо ми, тренери, јер из њих нисмо извукли максимум.
Од играча се захтевају озбиљан приступ, концентрација и пожртвованост.
– Што се тиче турнира у Хрватској, очекује нас веома занимљива група. Хрватска и Грузија су екипе које имају озбиљан квалитет, а не треба потцењивати ни Гибралтар, јер не желимо да нас ико изненади. Желим да будемо максимално професионални у извршавању својих обавеза, максимално концетрисани на утакмицама. Сигуран сам да су сви играчи који имају искуство играња сениорског фудбала већ прошли кроз веома битно искуство одигравања великих утакмица. Ту је доста имена која носе тежину ове селекције, јер су стекли рутину професионализма играњем за први тим у клубу и А репрезентацију, што нама тренерима олакшава посао. Понављам, нема опуштања, желим да идемо од утакмице до утакмице. Приступ мора бити онај прави, а концентрација на максималном нивоу. Играње за репрезентацију је велика помоћ за даљи напредак фудбалера, прилика за остварење њихових будућих циљева.
Омладинци ће турнир у Хрватској започети утакмицом са Гибралтаром (12. новембар, Лучко), потом ће снаге одмерити са Грузијом (15. новембар, Лучко), док ће у последњем колу играти против домаћина, селекције Хрватске (18. новембар, Загреб) у оквиру групе 6.