ПАРТИЗАН ГОСТУЈЕ У НИШУ – Благојевић: Да наставимо низ без пораза, али и серију победа
Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић рекао је пред гостовање Радничком да ће његова екипа у Нишу покушати да настави низ без пораза, али и продужи серију победа у Суперлиги.
Партизан у мечу шестог кола Суперлиге гостује нишком Радничком у недељу од 19 и 30, после максималног учинка у четири одиграна меча Суперлиге.
– Имали смо после више недеља нормалан микроциклус. Одавно нисмо имали толико времена да се одморимо и да радимо неке ствари раздвојено, и што се тиче физичких и што се тиче тактичких детаља. Орни смо, амбициозни, идемо у Ниш спремни да наставимо низ без пораза, али и серију победа која би нам омогућила да останемо у врху. То нам је намера и немамо дилему, иако је испред нас јако тешка утакмица – рекао је Благојевић на конференцији за медије.
Не очекује Благојевић нимало лак меч иако је Раднички освојио само четири бода у пет одиграних утакмица и има два везана пораза.
– Очекује нас велика борба, јер играчи Радничког имају завидан стаж, предвођени искусним тренером Томиславом Сивићем, како у земљи, тако и у иностранству. Сигуран сам да ће и они имати свој план. Наша идеја и жеља је да идемо да се надигравамо, да се покажемо, да задржимо стандарде које смо до сада поставили – додао је Благојевић.
Нови тренер Радничког Сивић је у најави меча исхвалио тренера Благојевића и играче Партизана.
– Прво, хвала колеги Сивићу, увек прија кад чујете похвале на сопствени рачун и рачун екипе коју водите, поготово кад долазе од струке. Јако ми је драго ако остављамо такав утисак. Морам да кажем да смо апсолутно свесни и квалитета и недостатака. Покушавам играчима да пренесем да никад нисте тако добри као кад вас хвале после победе, али ни тако лоши као кад вас критикују после пораза – подвукао је Благојевић.
Партизан је нанизао четири победе у Суперлиги, али Благојевић истиче да је нормално да млада екипа има осцилације.
– Сигуран сам да нећемо побеђивати сваку утакмицу, колико год ја то волео. Јако је мало искуства у овој екипи, а много је осцилација. Без обзира на тренутни позитиван ехо око екипе, то нас очекује. Да подсетим да је пре само месец ипо дана било много скептичних кад је ова екипа у питању. То се променило. Сигуран сам да ће бити осцилација, а ја апелујем на све да останемо заједно и у тренуцима кад то не буде изгледало како би требало, и играчки и резултатски. Надам се да ће тога бити што мање – закључио је Благојевић.