ПАРТИЗАН ГОСТУЈЕ У НИШУ – Благојевић: Да наставимо низ без пораза, али и серију победа

23.08.2025. 16:43 16:46
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/нв
спорт
Фото: ФК Партизан

Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић рекао је пред гостовање Радничком да ће његова екипа у Нишу покушати да настави низ без пораза, али и продужи серију победа у Суперлиги.

Партизан у мечу шестог кола Суперлиге гостује нишком Радничком у недељу од 19 и 30, после максималног учинка у четири одиграна меча Суперлиге. 

Имали смо после више недеља нормалан микроциклус. Одавно нисмо имали толико времена да се одморимо и да радимо неке ствари раздвојено, и што се тиче физичких и што се тиче тактичких детаља. Орни смо, амбициозни, идемо у Ниш спремни да наставимо низ без пораза, али и серију победа која би нам омогућила да останемо у врху. То нам је намера и немамо дилему, иако је испред нас јако тешка утакмица рекао је Благојевић на конференцији за медије. 

Не очекује Благојевић нимало лак меч иако је Раднички освојио само четири бода у пет одиграних утакмица и има два везана пораза. 

Очекује нас велика борба, јер играчи Радничког имају завидан стаж, предвођени искусним тренером Томиславом Сивићем, како у земљи, тако и у иностранству. Сигуран сам да ће и они имати свој план. Наша идеја и жеља је да идемо да се надигравамо, да се покажемо, да задржимо стандарде које смо до сада поставили додао је Благојевић.

Нови тренер Радничког Сивић је у најави меча исхвалио тренера Благојевића и играче Партизана.

Прво, хвала колеги Сивићу, увек прија кад чујете похвале на сопствени рачун и рачун екипе коју водите, поготово кад долазе од струке. Јако ми је драго ако остављамо такав утисак. Морам да кажем да смо апсолутно свесни и квалитета и недостатака. Покушавам играчима да пренесем да никад нисте тако добри као кад вас хвале после победе, али ни тако лоши као кад вас критикују после пораза подвукао је Благојевић. 

Партизан је нанизао четири победе у Суперлиги, али Благојевић истиче да је нормално да млада екипа има осцилације. 

Сигуран сам да нећемо побеђивати сваку утакмицу, колико год ја то волео. Јако је мало искуства у овој екипи, а много је осцилација. Без обзира на тренутни позитиван ехо око екипе, то нас очекује. Да подсетим да је пре само месец ипо дана било много скептичних кад је ова екипа у питању. То се променило. Сигуран сам да ће бити осцилација, а ја апелујем на све да останемо заједно и у тренуцима кад то не буде изгледало како би требало, и играчки и резултатски. Надам се да ће тога бити што мање закључио је Благојевић.

фк партизан срђан благојевић суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ/ису/нв
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
